Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş. (FENERBAHÇE)FENERBAHÇE 22 GÜNDE 6 MAÇA ÇIKACAK



Milli arası öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine giriyor.



Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak.



Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.



Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor.



Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.