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Jose Mourinho'dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 9. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sezonun flaş ekiplerinden olan rakibi karşısında 3 puan hedefleyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11 konusunda da kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:58 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:58
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 9. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Kanarya, sezonun flaş ekiplerinden olan rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.

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Jose Mourinho yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, ligde oynadığı 7 karşılaşmada Göztepe ve Galatasaray maçlarında puan kaybetti.

16 puan toplayan sarı-lacivertliler, maç eksiği ile puan sıralamasında Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ın ardından 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından üç puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu son çalışmanın ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan müsabakada omzundan sakatlanan İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının kadrosunda yer alamadı.

Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada

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Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

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Milli arası öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine giriyor.

Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak.

Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.

Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor.

Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Nesyri.

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