TFF borçlanamaz! Mehmet Büyükekşi’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun 18 Temmuz'da yapılan olağanüstü seçimli kongresinde İbrahim Hacıosmanoğlu 'na kaybeden Mehmet Büyükekşi , koltuğundan ayrılmıştı. Mevcut başkan Hacıosmanoğlu, kısa süre önce Avrupa Şampiyonası'nda ağırlanan misafirlerle ilgili olarak oluşan borç nedeniyle eski yönetime tepki göstermişti.

"TFF Başkanının medya aracılığıyla yönetim dönemimizi hedef alan asılsız iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu mali tabloları finansal okur yazarlık uzmanlığı olan kişiler tarafından incelendiğinde gelir ve gider tablolarının usulüne uygun olarak düzenlendiği görülecektir. Yine de kamuoyuna gerçekleri sunmak adına aşağıdaki açıklamayı sunuyoruz. Söz konusu asılsız iddialar, iki ana başlıkta sunulmuştur: - Avrupa Şampiyonası sürecindeki TFF harcamaları - TFF'nin borçlu gösterilmesi.

Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. (AA)

"EMNİYET VE GÜVENLİK PERSONELİ DE İÇERMEKTEDİR"

1 - A Milli Takımımız, tarihinde ilk defa grup elemelerinden lider çıkarak katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, 16 yıl sonra çeyrek finale kadar yükselmiş; hazırlık sürecindeki ve turnuvadaki bütçesi, titizlikle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Anılan bütçe, Haziran ayı başında İtalya ve Polonya ile deplasmanda yapılan maçları ve 11 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki kamp ve turnuva süresince, milli takım kafilemizin ulaşım, konaklama, sağlık ve Devletimizin görevlendirmiş olduğu, A Milli Futbol Takımımızın güvenliğinden sorumlu emniyet ve güvenlik personeli maliyetlerini içermektedir.

"KAMP MALİYETİ UEFA VE ÜLKE FEDERASYONLARINDAN TAHSİL EDİLMİŞTİR"

Kamp tesisleri UEFA tarafından belirlenmiştir. Kamp maliyeti de yine UEFA tarafından, ülke federasyonlarından tahsil edilmiştir. Toplam maliyetin kalan gideri, sözleşmelerinden doğan hakları kapsamında sponsor temsilcileri, kulüp başkanları, spor camiası temsilcileri, görevli federasyon profesyonellerinin, ulaşım ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.