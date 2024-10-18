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Serdar Dursun'dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

Alanyaspor'da futbol hayatını sürdüren Serdar Dursun, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, Galatasaray karşısındaki pozisyon sonrasında gülerek sarı lacivertlilerin şampiyonluğa uzanacağını söyledi. Transfermarkt'a konuşan deneyimli golcü, Alanyaspor'un sezonu en iyi yerde bitirmesi için gayret göstereceğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 19:50 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 01:21
Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

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Fenerbahçe'deki kontratınız sona erdi ve pek çok takımla görüştünüz. Ancak tercihiniz Alanyaspor oldu. Bu seçiminizin sebebi nedir?

"Alanyaspor benim için sezon öncesinde mantıklı bir seçimdi. Evet, çok sayıda takımla görüştüm ama en sıcak hislerim Alanya'dan yanaydı. Tabii ki hedefim, çift haneli gol rakamlarına ulaşmak. Takımıma katkı sağlayarak Alanyaspor'un ligi en iyi yerde bitirmesine katkıda bulunmak istiyorum."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"FENERBAHÇE KARİYERİM BAŞARILI GEÇTİ"

A Milli Takım ve Fenerbahçe hedefleriniz vardı ve bu hedeflerinize ulaştınız. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyim oldu?

"Fenerbahçe kariyerim, kendi adıma çok başarılı geçti. Geriye dönüp baktığımda 74 maça çıktım; bunların 30'u ilk 11 olmak üzere 22 gol atmayı ve 11 asist yapmayı başardım. 3 bin dakika süre aldığımı düşünürsek, yaptığım skor katkısının değerli olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde, A Milli Takım sürecim de öyle... A Milli Takım formasıyla 10 maçım var; bu sürede 400 dakika oynadım ve 4'ü ilk 11'di. Bu süreye 7 gol ve 1 asist sığdırdım, bu da kariyerim için çok önemliydi."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"DEMEK Kİ BU KEZ FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

Karagümrük ve Alanyaspor formalarıyla Galatasaray'a karşı oynadığınız maçlarda şanssız anlar yaşadınız ve kaçırdığınız goller çok konuşuldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

"Evet, doğru. Seyrantepe'de son iki sezonda Karagümrük ve Alanya ile talihsiz anlar yaşadım. Fenerbahçe'de oynarken aslında şanslıydım, çünkü Seyrantepe'de iki derbi galibiyetim var. Karagümrük maçındaki olay tamamen şans eseri gerçekleşti. Ofsaytta olup olmadığımı anlayabileceğim bir pozisyonda değildim. Kılpayı bir adımlık bir durumdu ve maalesef suç bana yüklendi. Bu sezon da Alanyaspor'la benzer bir durum yaşandı. Sanchez'in arkasına çok iyi bir şekilde deplase olmuştum, ancak topa vurmadan önce zeminden sekip kaval kemiğime çarparak dışarı gitti. Top sekmeseydi rahatlıkla kaleye girecekti ama zeminin azizliğine uğradım. Yine de, gol olsa bile yüzde yüz VAR'dan dönecekti, çünkü bizim oyuncumuz Lopez, öncesinde Jakobs'un ayağına basıyordu. Hakem de zaten o pozisyonu bekliyordu; gol olsa iptal edecekti. Karagümrük maçındaki dokunuşumla Galatasaray'a yardımcı olduğum söyleniyordu, ama Alanya maçındaki gol olsa zaten VAR'dan dönecekti... Demek ki bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak. (Gülerek)"

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak
Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

"İNSANLARIN TAKIMINA DEĞİL FUTBOL TUTKUSUNA BAKIYORUM"

Sadece Fenerbahçe taraftarından değil, diğer takımların taraftarlarından da yoğun ilgi görüyorsunuz. Bunu nasıl başardınız?

"Sokakta ya da sosyal medyada olsun, büyük bir ilgi görüyorum ve bu ilgi, tüm taraftarlardan geliyor. Belki de bunu başaran ender oyunculardan biriyim. Bu tamamen doğallığımdan kaynaklanıyor. Samimi bir insanım, yapmacık değilim. Sahada da hiçbir zaman çirkef bir oyuncu olmadım. İnsanların hangi takımı tuttuğuna değil, futbol sevgisine bakıyorum. Birçok kez farklı büyük takım taraftarları yanıma geldi. 'Normalde asla Fenerbahçeli bir oyuncuyla fotoğraf çektirmem ama sen başkasın' diyenlerle çok karşılaştım. Buradan da tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"İKİ TAKIM YARIŞIR"

Bu sezonki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Süper Lig'de takımların yaptığı yatırım her sene biraz daha artıyor. Bu sezon da şampiyonluk yarışındaki takımlar çok ciddi yatırımlar yaptı. Artık sadece iki değil, 4-5 iddialı takım var gibi görünüyor. Tabii ki Fenerbahçe, bu sene Mourinho ile farklı bir hava yakalamak istiyor. Açıkçası bu sezonun Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Kopmalar muhtemelen 25. haftadan sonra yaşanır. 100 puanlık bir baraj olmaz ama 88-90 puan seviyelerini yine görebiliriz."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"ÖNCELİKLİ HEDEF ALANYA"

32 yaşındasınız. Bundan sonrası için kendinize nasıl hedefler koydunuz?

"8 hafta geçti. Kalan tüm maçlarda oynamak ve goller atmak, kendimi yeniden ispatlamak istiyorum. 2026 Mayıs'a kadar kontratım var ve o zamana kadar çok gol atmak istiyorum. Olursa, tekrar Fenerbahçe'ye dönmek tabii ki güzel olur, bunu açıkça söyleyebilirim. Ben çalışmaktan ve inanmaktan asla vazgeçmeyen bir insanım. Bunun için çalışıyorum. Fenerbahçe olur, başka takımlar olur, yurtdışı olabilir. Ekonomik anlamda farklı tercihler de olabilir. Öncelikli hedefim, Alanya'da çok gol atarak başarılı olmak. Ancak asıl hedefim, A Milli Takım... Her zaman orada olmak istiyorum. Bunun için çok gol atmam gerektiğinin farkındayım ve bunu başaracağım."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTERİM"

Fenerbahçe taraftarının size, rakip olarak döndüğünüz maçta gösterdiği ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Alanyaspor formasıyla Kadıköy'e gittiğimde neler yaşayacağımı açıkçası bilmiyordum... Tribünler beni çağırınca çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Benim için gerçekten çok değerli anlardı. Fenerbahçe taraftarlarının böyle güzel bir karşılama yapması, iki tarafın da birbirini çok sevdiğini gösteriyor ve bu, çok nadir yaşanan bir durum. İnşallah tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe'ye dönmek her zaman bir hayalimdir. Dönmek ister miyim? Tabii ki isterim. Elbette şu anın gündemi değil bu, ama her transfer döneminde Fenerbahçe aklımın bir köşesinde olacak. Yazın da son anda anlaşma olmamıştı; yoksa bu sezon da oradaydık. Gönül isterdi ki geçen sezon şampiyonluk yaşayalım. 99 puanla ikinci olmak tabii ki bizi üzdü. O şampiyonluğun bir parçası olmak istiyordum, ama nasip olmadı."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"ALMANYA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

2020/21 sezonunda Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de 27 gol atarak en iyi sezon performansınızı sergilemiştiniz. Almanya'ya geri dönmek ister misiniz?

"Kariyerimin en golcü sezonunu o yıl geçirmiştim. Avrupa'da gol kralı olan ilk Türk olmayı başarmıştım. Almanya'ya geri dönme konusunda sık sık teklifler aldım. Bundesliga 1 ve 2'den sürekli teklifler geldi. Hatta kabul etmek üzere olduğum teklifler de oldu, ancak bonservis nedeniyle gerçekleşmedi. Yeni bir teklif gelse değerlendiririm, tabii ki hangi takım olduğu da önemli."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak
Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

"PREMIER LİG'E TRANSFER YAPABİLİRDİM"

Bundesliga 1'e gitme şansınız olmasına rağmen Türkiye'ye transfer oldunuz. Bu kararınızdan pişman mısınız?

"Almanya'da gol kralı olduğumda 29 yaşındaydım. Union Berlin beni çok istemişti, hatta sağlık kontrolünden bile geçtim. Her şey imzaya kalmıştı, fakat o gün kendimi hazır hissetmedim. O dönemde bonservisim elimdeydi ve krallıkla birlikte önümde birçok farklı seçenek vardı. Pişman mıyım? Fenerbahçe'deki ilk sezonum ve milli takım performansım iyi geçti. Ancak 2. ve 3. sezonlara baktığımızda, Bundesliga tercihim daha doğru olurdu. O sezon Union'da oynasaydım, belki Premier Lig'e transfer yapabilirdim."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

"TERCİHİM FENERBAHÇE OLDU"

Hala Bundesliga'da oynayabileceğinize inanıyor musunuz?

"Evet, Bundesliga'da oynayabileceğime inanıyorum. Geçen kış da bir teklif almıştım ancak tercihim Fenerbahçe olmuştu."

Serdar Dursun’dan çok konuşulacak tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

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