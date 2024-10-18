Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

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Fenerbahçe'deki kontratınız sona erdi ve pek çok takımla görüştünüz. Ancak tercihiniz Alanyaspor oldu. Bu seçiminizin sebebi nedir? "Alanyaspor benim için sezon öncesinde mantıklı bir seçimdi. Evet, çok sayıda takımla görüştüm ama en sıcak hislerim Alanya'dan yanaydı. Tabii ki hedefim, çift haneli gol rakamlarına ulaşmak. Takımıma katkı sağlayarak Alanyaspor'un ligi en iyi yerde bitirmesine katkıda bulunmak istiyorum."

"FENERBAHÇE KARİYERİM BAŞARILI GEÇTİ" A Milli Takım ve Fenerbahçe hedefleriniz vardı ve bu hedeflerinize ulaştınız. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyim oldu? "Fenerbahçe kariyerim, kendi adıma çok başarılı geçti. Geriye dönüp baktığımda 74 maça çıktım; bunların 30'u ilk 11 olmak üzere 22 gol atmayı ve 11 asist yapmayı başardım. 3 bin dakika süre aldığımı düşünürsek, yaptığım skor katkısının değerli olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde, A Milli Takım sürecim de öyle... A Milli Takım formasıyla 10 maçım var; bu sürede 400 dakika oynadım ve 4'ü ilk 11'di. Bu süreye 7 gol ve 1 asist sığdırdım, bu da kariyerim için çok önemliydi."