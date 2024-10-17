Bu sezon Euroleauge'de çıktığı 3 karşılaşmanın ikisini kazanan Fenerbahçe Beko, önceki gün Kızılyıldız karşısında parkeden mağlup ayrılmıştı. Sarı lacivertliler, yeni bir sayfa açmak umuduyla gittiği Almanya'da Alba Berlin'i 71-78 yendi ve kendine geldi.
Kanarya Almanya'da güldü! Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i 71-78 yendi
Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a evinde yenildikten sonra çıktığı Alba Berlin deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı lacivertliler rakibini 71-78 yenmeyi başardı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 22:51
İÇİNDEKİLER
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE MAÇI SKORLARI
1. ÇEYREK | Alba Berlin: 16-15 :Fenerbahçe
2. ÇEYREK | Alba Berlin: 31-38 :Fenerbahçe
3. ÇEYREK | Alba Berlin: 47-58 :Fenerbahçe
4. ÇEYREK | Alba Berlin: 71-78 :Fenerbahçe
Fenerbahçe Alman ekibini mağlup etmesinin ardından 3 maçlık ev sahibi maratonuna başlayacak. Sarı lacivertliler Panathinaikos ve Partizan ile evinde karşılaşacak. Maccabi Tel Aviv ile Litvanya'da kozlarını paylaşacak.