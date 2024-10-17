Kanarya Almanya’da güldü! Fenerbahçe Beko Alba Berlin’i 71-78 yendi

Bu sezon Euroleauge'de çıktığı 3 karşılaşmanın ikisini kazanan Fenerbahçe Beko, önceki gün Kızılyıldız karşısında parkeden mağlup ayrılmıştı. Sarı lacivertliler, yeni bir sayfa açmak umuduyla gittiği Almanya'da Alba Berlin'i 71-78 yendi ve kendine geldi.