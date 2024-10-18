Kerem Aktürkoğlu isyan etti! Portekiz basını manşete taşıdı: "Katliam durmalı!"

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha farkını kanıtladı. Gazze'de yaşanan soykırımı sosyal medyadan paylaştı. "Bir halkın çaresiz çığlığına sessiz kalamıyorum. Artık yeter" yazdı.



Bu paylaşım, 9 milyondan fazla etkileşim aldı. 30 binden fazla kişi paylaştı. 150 bin beğeni olduğu gibi 5 bin de yorum yapıldı. Ayrıca Portekiz Record Gazetesi, Kerem'i manşetine taşıdı.



GÜNÜN OLAYI AKTÜRKOĞLU

Soykırıma karşı konuşanlar kadro dışı bırakıldı. Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur.

Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik.

Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler Aktürkoğlu...

Benfica'da ne yaparsan yap, sana her zaman saygı duyacağım. Benim için şampiyonsun...

Ortadoğu'da barış için çok güzel bir isyan.

KATLİAMI DURDURUN

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta desteklendi.

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta desteklendi. Milli futbolcu, X hesabından önceki gün Türkçe ve İngilizce olarak Filistin'deki katliama isyan etti. "Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" sözlerini kaydetti. Bu paylaşım, 9 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından servis edildi. 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum geldi:

Soykırımın sona ermesi için savaşmaktan korkmamalıyız!

Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur.

Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik.

Orta doğu'da barış için çok güzel bir isyan

Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler Aktürkoğlu...

Harika bir oyuncu ve her şeyden önce harika bir adam. BU adama büyük saygım var. Kariyerinde başarılar dilerim.

Günümüzde böyle insanların bulunması çok nadir.

Mükemmel bir oyuncu olduğunu kanıtlamak zorunda değildi. Şimdi bu da oldu...

Benfıca'da ne yaparsan yap, sana her zaman saygı duyacağım. Benim için şampiyonsun...

Her gün seninle daha çok gurur duyuyorum...