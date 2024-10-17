Chaves'ten bonservisi alındıktan sonra Victor Nelsson ile uyum yakalayıp Avrupa'nın birçok devini peşine takan Marcao, Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Sambacı yıldız, istediği bir başlangıç yapamadığı Endülüs ekibindeki günleri içim SFC'ye açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İyi bir insan değildim!" Yıldız futbolcudan şoke eden açıklama
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu an Sevilla'da top koşturan Marcao, İspanya kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı stoper, sarı kırmızılı kulüp sonrasında imza attığı La Liga ekibinde zor günler geçirdiğini ve psikologa gittiğini ifade ederek; "İyi bir insan değildim" dedi.
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AİLESİ YARDIM ETTİ
3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 141 maça çıkan Marcao, 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Defansta sol ayakla oynaması ve oyun kurması nedeniyle değerli bir pofile sahip olan Brezilyalı oyuncu kendisine La Liga kapısını açmıştı.
SFC'ye açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı; "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim" dedi.
Eşinin kendisine yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğini ve bunun üzerine psikologa gittiğini ifade eden Marcao; "İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim." diye konuştu.