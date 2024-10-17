Chaves'ten bonservisi alındıktan sonra Victor Nelsson ile uyum yakalayıp Avrupa'nın birçok devini peşine takan Marcao , Sevilla 'nın yolunu tutmuştu. Sambacı yıldız, istediği bir başlangıç yapamadığı Endülüs ekibindeki günleri içim SFC'ye açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Marcao 3 sene Galatasaray forması giydi. [AA]

AİLESİ YARDIM ETTİ

3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 141 maça çıkan Marcao, 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Defansta sol ayakla oynaması ve oyun kurması nedeniyle değerli bir pofile sahip olan Brezilyalı oyuncu kendisine La Liga kapısını açmıştı.

SFC'ye açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı; "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim" dedi.