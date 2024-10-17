Giovanni van Bronckhorst’tan kanat hamlesi! 2 aday var

Semih Kılıçsoy 2024'ün en çok skor katkısı yapan isimlerinden biri [Transfermarkt]

SEMİH VEYA MUÇI

Siyah beyazlılarda en önemli tercih ise kanatta yapılacak. Milot Rashica'nın sakatlanmasından sonra yerine kimin oynayacağı merak ediliyor.

van Bronckhorst'un iki tercihi belli. Ciro Immobile ve Joao Mario. Üçüncü isim Semih veya Muçi'den biri olacak.