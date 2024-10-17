Giovanni van Bronckhorst’tan kanat hamlesi! 2 aday var

Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek adına mücadele veren Beşiktaş, milli ara öncesinde 17 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Kponyaspor ile evinde karşı karşya gelecek.
TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılıp Avrupa mesaisine hazırlanmak isteyen Kartal'da en önemli konu Gaziantep FK beraberliğinin unutulması ve yeni bi sayfa açarak seri oluşturabilmek.
Al-Musrati formasına kavuşacak [AA]
MUSRATI OYNAYABİLİR
Beşiktaş'ta bu sezon iyi bir başlangıç yapan Al Musrati'nin yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalması herkesi şoke etmişti. Libyalı yıldız da milli aranın sona ermesiyle birlikte yüksek oranda formasını giyebilecek.
Deneyimli orta saha, Fernandes ve Silva ile orta saha üçlüsünü oluşturacak.
Emirhan Topçu stoper tandeminde yer alacak [Beşiktaş İnternet Sitesi]
EMİRHAN TOPÇU YİNE GÖREVE
Gabriel Paulista'nın sakatlığı sonrası defans tandeminde forma şansı bulan Emirhan Topçu, Konyaspor karşısında da Hollandalı teknik direktörün yine ilk tercihi olacak.
Tayyip Talha Sanuç'un yedek kulübesinde oturması bekleniyor.