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Giovanni van Bronckhorst'tan kanat hamlesi! 2 aday var

Trendyol Süper Lig'de 17 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, 9'uncu hafada Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Milot Rashica'nın sakatlığı sonrasında kararını vermeye çalışıyor. Kosovalı yıldızın yerine iki isim ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:24 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:24
Giovanni van Bronckhorst’tan kanat hamlesi! 2 aday var

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Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek adına mücadele veren Beşiktaş, milli ara öncesinde 17 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Tümosan Kponyaspor ile evinde karşı karşya gelecek.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılıp Avrupa mesaisine hazırlanmak isteyen Kartal'da en önemli konu Gaziantep FK beraberliğinin unutulması ve yeni bi sayfa açarak seri oluşturabilmek.

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MUSRATI OYNAYABİLİR

Beşiktaş'ta bu sezon iyi bir başlangıç yapan Al Musrati'nin yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalması herkesi şoke etmişti. Libyalı yıldız da milli aranın sona ermesiyle birlikte yüksek oranda formasını giyebilecek.

Deneyimli orta saha, Fernandes ve Silva ile orta saha üçlüsünü oluşturacak.

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EMİRHAN TOPÇU YİNE GÖREVE

Gabriel Paulista'nın sakatlığı sonrası defans tandeminde forma şansı bulan Emirhan Topçu, Konyaspor karşısında da Hollandalı teknik direktörün yine ilk tercihi olacak.

Tayyip Talha Sanuç'un yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Giovanni van Bronckhorst’tan kanat hamlesi! 2 aday var

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SEMİH VEYA MUÇI

Siyah beyazlılarda en önemli tercih ise kanatta yapılacak. Milot Rashica'nın sakatlanmasından sonra yerine kimin oynayacağı merak ediliyor.

van Bronckhorst'un iki tercihi belli. Ciro Immobile ve Joao Mario. Üçüncü isim Semih veya Muçi'den biri olacak.

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