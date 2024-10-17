PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı lacivertliler, Rangers ile kontratı sona erdikten sonra 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kent ile yollarını ayırdı. Deneyimli kanat oyuncusu bu sezon Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:45 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 22:14
Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2023-2024 sezonunda Rangers ile sözleşme imzalamayıp Fenerbahçe ile anlaşan Ryan Kent'in İstanbul macerası sona erdi. İngiliz futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Ryan Kent Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayı başaramadı. [Transfermarkt]Ryan Kent Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayı başaramadı. [Transfermarkt]

Jose Mourinho'nun takımın başına getirildiği sarı lacivertlilerde bu sezon sadece 1 maçta 68 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da eklenmemişti.

Fenerbahçe Ryan Kent ile transfer dönemi gelmeden yollarını ayırdı [Transfermarkt]Fenerbahçe Ryan Kent ile transfer dönemi gelmeden yollarını ayırdı [Transfermarkt]

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

SON DAKİKA