2023-2024 sezonunda Rangers ile sözleşme imzalamayıp Fenerbahçe ile anlaşan Ryan Kent 'in İstanbul macerası sona erdi. İngiliz futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Ryan Kent Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayı başaramadı. [Transfermarkt]

Jose Mourinho'nun takımın başına getirildiği sarı lacivertlilerde bu sezon sadece 1 maçta 68 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da eklenmemişti.