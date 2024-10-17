2023-2024 sezonunda Rangers ile sözleşme imzalamayıp Fenerbahçe ile anlaşan Ryan Kent'in İstanbul macerası sona erdi. İngiliz futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı lacivertliler, Rangers ile kontratı sona erdikten sonra 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kent ile yollarını ayırdı. Deneyimli kanat oyuncusu bu sezon Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramamıştı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 21:45 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 22:14
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Jose Mourinho'nun takımın başına getirildiği sarı lacivertlilerde bu sezon sadece 1 maçta 68 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da eklenmemişti.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.