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Beşiktaş'ta 2 yolcu! Ocak ayı harekatı başladı

Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu. Ancak iki isimle bir an önce yollar ayrılabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 00:15 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 00:37
Beşiktaş’ta 2 yolcu! Ocak ayı harekatı başladı

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Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların yanı sıra şampiyonluk mücadelesinde verdiği yarışla da adından söz ettiren Beşiktaş, transfer dönemini iple çekiyor.

Siyah beyazlılar, ocak ayında gerçekleştireceği takviyelerle birlikte sahip olduğu oyuncu grubunun kalitesini daha yukarı çekmek ve mutlu sona ulaşmak amacında. Ancak bir yandan da gidecek isimler konusunda teknik heyet ve yönetim görüşmelerini sürdürüyor.

Giovani van Bronckhorst takviye bekliyor. [Beşiktaş Sossyal Medya Hesapları]Giovani van Bronckhorst takviye bekliyor. [Beşiktaş Sossyal Medya Hesapları]

VAN BRONCKHORST TAKVİYE BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, ocak ayı için kadrosunun genişletilmesi konusunda talepte bulundu. Her ne kadar "Merak etmeyin Süper Lig'in en en iyi kadrosuna sahibiz" dese de deneyimli çalıştırıcı transfer bekliyor.

Deneyimli çalıştırıcı göndermek istediği isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor. İlk 2 sırada gözüne girmeyen isimler var.

Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon sadece 5 dakik forma şansı buldu [AA]Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon sadece 5 dakik forma şansı buldu [AA]

ZAYNUTDINOV VE CHAMBERLAIN YOLCU

Siyah beyazlılarda bu sezon hiçbir varlık gösteremeyen 2 futbolcuyla yollar ayrılacak.

4.5 milyon euro karşılığında geçen sezon CSKA Moskova'dan alınan Bakhtiyor Zaynutdinov ilk sıradaki isim olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki Kazak yıldızın sene başında talibi vardı ancak transferi gerçekleşmemişti. Bu kez beklenti düşük tutulacak ve tüm kolaylık sağlanacak.

Diğer yandan Alex Oxlade-Chamberlain için de aynı yol izlenecek. Kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek İngiliz yıldız ile yolların ayrılması adına her yol denenecek.

Beşiktaş’ta 2 yolcu! Ocak ayı harekatı başladı

Arthur Masuaku Beşiktaş'ın en çok eleştirilen oyuncularından biri. [AA]Arthur Masuaku Beşiktaş'ın en çok eleştirilen oyuncularından biri. [AA]

SAYI ARTABİLİR

Beşiktaş'taki transfer operasyonu sadece bu 2 isimle kalmayabilir.

Özelikle defansta Arthur Masuaku'nun beklenen istikrarı yakalayamaması üzerinde Kongolu yıldızın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Yine bir diğer bel Jonas Svensson da yıl sonuna kadar kendisini hocasına kanıtlamak zorunda.

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