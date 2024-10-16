Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim

Jose Mourinho , milli arada kendi ekibi, yönetim ve sportif direktör Mario Branco ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda takımın oyunu masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra Portekizli hocanın Samsunspor maçıyla birlikte değişikliklere gideceği sonucu çıktı.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İRFAN'IN SÜRESİ ARTACAK

Buna göre Fenerbahçe, daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan, önde daha fazla baskı yapan bir takım kimliğine bürünecek. Bunun yanı sıra oyuncu anlamında değişiklikler olacak. Mourinho, Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'yi stopere, yeni transfer Filip Kostic'i ise sol kanada çekmeyi planlıyor. Mert Müldür'ün performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam Osayi'yi sağ bekte oynatacak. Milli formayla hem Karadağ hem de İzlanda filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci'nin ise süreleri artacak. İrfan Can'ın Samsun maçında ilk 11'de forma giyebileceği iddia ediliyor.