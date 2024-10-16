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Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe'de değişim

Oynattığı futbolla eleştiriler alan Jose Mourinho, milli ara sonrası Fenerbahçe’nin çehresini değiştirecek. Oosterwolde stopere, Kostic sola, Osayi sağa geçecek. İrfan Can’ın süreleri artacak. Mourinho taraftara daha baskılı, topa daha fazla sahip olan bir Fenerbahçe izlettirecek.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:04
Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim

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Jose Mourinho, milli araya kadar oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Portekizli hoca, takımı risk almadan oynattığı ve topu fazlasıyla rakibe verdiği için eleştirildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Jose Mourinho, milli arada kendi ekibi, yönetim ve sportif direktör Mario Branco ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda takımın oyunu masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra Portekizli hocanın Samsunspor maçıyla birlikte değişikliklere gideceği sonucu çıktı.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İRFAN'IN SÜRESİ ARTACAK
Buna göre Fenerbahçe, daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan, önde daha fazla baskı yapan bir takım kimliğine bürünecek. Bunun yanı sıra oyuncu anlamında değişiklikler olacak. Mourinho, Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'yi stopere, yeni transfer Filip Kostic'i ise sol kanada çekmeyi planlıyor. Mert Müldür'ün performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam Osayi'yi sağ bekte oynatacak. Milli formayla hem Karadağ hem de İzlanda filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci'nin ise süreleri artacak. İrfan Can'ın Samsun maçında ilk 11'de forma giyebileceği iddia ediliyor.

Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

DAHA İYİSİNİ İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası daha dominant bir futbol oynatmak istiyor.

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Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe’de değişim
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