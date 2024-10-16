Milli Takım Montella ile tarih yazdı! TAKVİM soruyor: İtalyan hocanın hak ettiği destek neden verilmiyor?

Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
ARKASINDA CAMİA YOK
Yakın tarihte Türk futbolunda Montella kadar hakkı yenen, Montella kadar hak ettiği değer verilmeyen ikinci bir teknik direktör yoktur. Euro 2024'e ilk kez lider gittik, "Bu grupta liderlik başarı değil" dediler. Çeyrek finale çıktık, "Bu Hollanda'ya nasıl elenirsin" diye tepki gösterdiler. Yıllardır bize ters gelen Letonya'yı İzlanda'yı deplasmanda yendi, yine beğendiremedi kendisini. Semih konusunda çok acımasız şekilde yıpratıldı. Milli Takım'da grupları, abiciliği, lobileri, prim pazarlıklarını ortadan kaldırdı ama kimseye yaranamadı. Niye? Çünkü arkasında bir camia, bir kulüp, bir taraftar grubu yok. Çünkü medya içinde abileri, kardeşleri yok. Kayıtsız şartsız ona destek verenler de yok etrafında. Ben tek başına hiçbir şey değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ancak sonuna kadar, gücüm yettiğince Montella'yı savunmayı sürdüreceğim. Onur Özkan
İşte en başarılı teknik adamlar (Takvim Gazetesi)
TERİM&GÜNEŞ'İ SOLLADI
Vincenzo Montella, Milli Takım'ın başında çıktığı 12 resmi maçın 8'ini kazanarak %66,67 gibi yüksek bir galibiyet oranına ulaştı. İtalyan hoca böylece Ay-Yıldızlı takımın başında resmi karşılaşmalarda en başarılı teknik adam olmayı başardı. Vincenzo Montella elde ettiği yüzde ile Türk futbol tarihinin en önemli isimleri olan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'i de solladı.