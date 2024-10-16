Milli Takım Montella ile tarih yazdı! TAKVİM soruyor: İtalyan hocanın hak ettiği destek neden verilmiyor?

Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek liderliğini sürdüren Milli Takım ımız, Vincenzo Montella yönetiminde başarılı grafiğini sürdürüyor. Ay-Yıldızlı takımın başına geçtiği günden bu yana oynattığı futbol ve aldığı skorlarla fark yaratan İtalyan hoca buna rağmen sık sık sert eleştirilerle gündeme geliyor.

ÇOK ÖNEMLİ İŞLER Ancak istatistikler Montella'nın ne kadar önemli işlere ve ilklere imza attığını gözler önüne seriyor. İtalyan hoca yönetiminde, tarihinde ilk kez bir turnuvaya lider olarak giden Türkiye, Almanya'yı deplasmanda 72 yıl sonra, Hırvatistan'ı ise ilk kez yenmeyi başardı. Yine Montella ile Letonya'da ilk kez kazanan Milliler, bir Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet aldı. Euro 2024'te çeyrek finale yükselen Ay-Yıldızlılar son olarak İzlanda'da tarihinde ilk kez kazanarak alkış topladı.

Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TAM KOLEJ HAVASI

Montella ile takım içindeki arkadaşlık ortamı ve pes etmeyen yapı da dikkatleri çekiyor. Tüm bunlara rağmen tecrübeli hocanın halen sert eleştiriler almaya devam etmesi büyük şaşkınlık yaratıyor.

ÇOK DA MÜTEVAZI

Montella elde ettiği önemli başarılara rağmen alçak gönüllü davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kendisinden hiç bahsetmiyor, sürekli "Ben değil, biz başardık" diyor.