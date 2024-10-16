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Milli Takım Montella ile tarih yazdı! TAKVİM soruyor: İtalyan hocanın hak ettiği destek neden verilmiyor?

Milliler, Montella ile tarihinde ilk kez bir turnuvaya lider gitti. Hırvatistan’ı deplasmanda ilk kez, Almanya’yı ise 72 yıl sonra mağlup etti. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda 3 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, önce Letonya sonra da İzlanda önünde kötü seriye son verdi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 07:05
Milli Takım Montella ile tarih yazdı! TAKVİM soruyor: İtalyan hocanın hak ettiği destek neden verilmiyor?

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Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yenerek liderliğini sürdüren Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde başarılı grafiğini sürdürüyor. Ay-Yıldızlı takımın başına geçtiği günden bu yana oynattığı futbol ve aldığı skorlarla fark yaratan İtalyan hoca buna rağmen sık sık sert eleştirilerle gündeme geliyor.

Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÇOK ÖNEMLİ İŞLER
Ancak istatistikler Montella'nın ne kadar önemli işlere ve ilklere imza attığını gözler önüne seriyor. İtalyan hoca yönetiminde, tarihinde ilk kez bir turnuvaya lider olarak giden Türkiye, Almanya'yı deplasmanda 72 yıl sonra, Hırvatistan'ı ise ilk kez yenmeyi başardı. Yine Montella ile Letonya'da ilk kez kazanan Milliler, bir Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet aldı. Euro 2024'te çeyrek finale yükselen Ay-Yıldızlılar son olarak İzlanda'da tarihinde ilk kez kazanarak alkış topladı.

Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TAM KOLEJ HAVASI
Montella ile takım içindeki arkadaşlık ortamı ve pes etmeyen yapı da dikkatleri çekiyor. Tüm bunlara rağmen tecrübeli hocanın halen sert eleştiriler almaya devam etmesi büyük şaşkınlık yaratıyor.

ÇOK DA MÜTEVAZI
Montella elde ettiği önemli başarılara rağmen alçak gönüllü davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kendisinden hiç bahsetmiyor, sürekli "Ben değil, biz başardık" diyor.

Milli Takım Montella ile tarih yazdı! TAKVİM soruyor: İtalyan hocanın hak ettiği destek neden verilmiyor?

Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Vincenzo Montella (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ARKASINDA CAMİA YOK
Yakın tarihte Türk futbolunda Montella kadar hakkı yenen, Montella kadar hak ettiği değer verilmeyen ikinci bir teknik direktör yoktur. Euro 2024'e ilk kez lider gittik, "Bu grupta liderlik başarı değil" dediler. Çeyrek finale çıktık, "Bu Hollanda'ya nasıl elenirsin" diye tepki gösterdiler. Yıllardır bize ters gelen Letonya'yı İzlanda'yı deplasmanda yendi, yine beğendiremedi kendisini. Semih konusunda çok acımasız şekilde yıpratıldı. Milli Takım'da grupları, abiciliği, lobileri, prim pazarlıklarını ortadan kaldırdı ama kimseye yaranamadı. Niye? Çünkü arkasında bir camia, bir kulüp, bir taraftar grubu yok. Çünkü medya içinde abileri, kardeşleri yok. Kayıtsız şartsız ona destek verenler de yok etrafında. Ben tek başına hiçbir şey değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ancak sonuna kadar, gücüm yettiğince Montella'yı savunmayı sürdüreceğim. Onur Özkan

İşte en başarılı teknik adamlar (Takvim Gazetesi)İşte en başarılı teknik adamlar (Takvim Gazetesi)

TERİM&GÜNEŞ'İ SOLLADI
Vincenzo Montella, Milli Takım'ın başında çıktığı 12 resmi maçın 8'ini kazanarak %66,67 gibi yüksek bir galibiyet oranına ulaştı. İtalyan hoca böylece Ay-Yıldızlı takımın başında resmi karşılaşmalarda en başarılı teknik adam olmayı başardı. Vincenzo Montella elde ettiği yüzde ile Türk futbol tarihinin en önemli isimleri olan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'i de solladı.

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