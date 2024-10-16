İngiltere’nin yeni patronu Thomas Tuchel!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.



İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.



Southgate'in ayrılığı sonrası geçici olarak görevi devralan Lee Carsley'nin kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başında olacağı, Thomas Tuchel'in 1 Ocak 2025 itibariyle görevine başlayacağı belirtildi. Açıklamada, Thomas Tuchel'in ekibine Anthony Barry'nin yer alacağı ifade edildi.



İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Thomas Tuchel ve ona destek olması için Anthony Barry ile anlaştığımız için çok mutluyuz. Gareth'ı istifası sonrası adayları inceledik ve kriterlerimize göre değerlendirdik. Thomas ve ekibinin tek amacı 2026 Dünya Kupası'nı kazanma şansımızı en üst düzeye çıkarmak." ifadelerini kullandı.



Thomas Tuchel ise şunları kaydetti, "İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuruna layık görüldüğüm için çok gururluyum. Bu ülkede uzun zamandır oyuna karşı kişisel bir hissediyorum. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık ve bu özel oyuncu grubuyla çalışma fırsatı çok heyecan verici."

İngiltere Futbol Federasyonu'nun Thomas Tuchel açıklaması. (IHA)KARİYERİNDEKİ İLK MİLLİ TAKIM DENEYİMİ



Thomas Tuchel, Fabio Capello ve Sven-Goran Eriksson ardından İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran üçüncü yabancı teknik direktör olacak.



Tuchel, kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak.



Alman teknik direktör daha önce Bayern Münih, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund ve Mainz'ı çalıştırdı.