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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF'den yapılan açıklamayla birlikte, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:27
Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF'den yapılan açıklamayla birlikte, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Haftanın hakemleri şu şekilde;

Kayserispor-Gaziantep FK | Halil Umut Meler

Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük

Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman

Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan

Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen

Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam

Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın

Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu

Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır

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