Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF'den yapılan açıklamayla birlikte, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de belli oldu.
Haftanın hakemleri şu şekilde;
Kayserispor-Gaziantep FK | Halil Umut Meler
Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük
Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman
Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan
Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen
Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam
Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın
Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu
Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır