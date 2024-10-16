Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF'den yapılan açıklamayla birlikte, zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Haftanın hakemleri şu şekilde;



Kayserispor-Gaziantep FK | Halil Umut Meler



Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük



Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman



Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan



Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen



Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam



Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın



Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu



Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır