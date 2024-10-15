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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek. 2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur eşleşmeleri...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:02
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.

2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleşti. (İHA)Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleşti. (İHA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur eşleşmeleri;

ZTK, 3. tur eşleşmeleri (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)ZTK, 3. tur eşleşmeleri (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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