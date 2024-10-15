Performansıyla tatmin etmeyen Al Musrati’nin önemi yokluğunda anlaşıldı!

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Raga'dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen Al Musrati şu ana kadar performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Bu sezon başında teknik direktörlüğe Van Bronckhorkst'un gelişi sonrası Libyalı yıldızın grafiğinde ciddi bir yükseliş yaşansa da bu gelişim de eleştirilerin önünü kesemedi.

Al Musrati (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) HÜCUMDA SIKINTI BAŞLADI

Ancak Musrati'nin sakatlığı yüzünden forma giyemediği Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında birçok hücum parametresinde düşüş yaşanması dikkatleri çekti. Siyah-Beyazlılar, Musrati ile beraber maç başına 574 pas yaparken, son iki lig maçında bu sayı 424'e geriledi. Aynı şekilde başarılı pas sayısı da 496'dan 354'e indi. Yine 3. bölgede yapılan paslar 76.5'ten 54.5'e, anahtar pas ortalaması 4'tden 3.5'a, rakip yarı sahada isabetli pas da 321'den 154'e düştü.