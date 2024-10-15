6 gollü maçta Szymanski attı Livakovic kızardı!

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Polonya-Hırvatistan maçında Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski bir gole imza atarken, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ise kırmızı kart gördü.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Polonya, Hırvatistan'ı ağırladı. Fenerbahçeli futbolcular Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic, mücadeleye ilk 11'de başladı. Ev sahibi Polonya, 5. dakikada Piotr Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 19 ve 26. dakikalar arasında Borna Sosa, Petar Susic ve Luka Baturina'nın golleriyle durumu 3-1'e getirdi.

Polonya, 45. dakikada Nicola Zalewski'nin attığı golle farkı bire indirdi ve ilk yarı 3-2 sona erdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklar devam ederken Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski, Robert Lewandowski'den aldığı topla ceza yayı içine girerek eşitliği sağladı.

LİVAKOVİC KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

Maçın 76. dakikasında Hırvat kaleci Livakovic, Lewandowski'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Alejandro Hernandez tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, iki takım sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Hırvatistan, puanını 7'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. Polonya ise 4 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı. Grubun diğer maçında İskoçya ile Portekiz golsüz berabere kaldı.

Ligin 5. haftasında 15 Kasım Cuma günü Polonya, Portekiz deplasmanına gidecek; Hırvatistan ise İskoçya'ya konuk olacak.