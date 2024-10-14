Şampiyonluk iddiasıyla yaptığı transferlerle sezona giren ancak istenilen skorları elde edemeyen Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği yaşanmış, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldıktan sonr Şenol Güneş göreve getirilmişti.
Deneyimli teknik direktörle toparlanacağına inanan Fırtına, şu ana kadar aldığı tek galibiyeti de Güneş ile hanesine yazdırdı. Kadronun toparlanması ve üst sıralara oynayabilmesi için takviyelere ihtiyacı bulunduğunu gözlemleyen teknik heyet ve yönetim yaptığı görüşmelerde mevkileri belirledi.
Simon Banza Trabzonspor'da 3 gol attı. [Trabzonspor Resmi İnternet Sitesi]
BANZA'YA PARTNER ARANIYOR
Bu sezon gol yollarında etkili olmayı başaramayan Trabzonspor'da forvet mevkisine takviye yapılacak. Demokratik Kongolu futbolcu son 2 karşılaşmada 3 gol atarak bordo mavililere 3 puanlık katkı sağlamayı başarmıştı.
Ancak kendisinin yalnız kalması ve kiralık kontratının 1 senelik olması nedeniyle yeni arayışları başladı. Listede uzun süredir yer alan iki futbolcu bulunuyor ve güzel haberler de geldi.
Ebere Paul Onuachu geçen sezon attığı gollelre adından söz ettirmişti. [Transfermarkt]
GELMEK İSTİYOR
Geride kalan senede Trabzonspor formasını tıpkı Banza gibi kiralık olarak terleten Paul Onuachu, transfer sezonunun bitmesinin ardından Southampton'da kalmıştı.
Bordo mavili ekibe gelmek adına kulübüne çok baskı yapan Nijeryalı dev forvet, yeniden Karadeniz temsilcisinde forma giymek istediğini iletmişti. Yönetim, Şenol Güneş işe yapacağı görüşme sonrasında karar verecek.