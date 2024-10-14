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Trabzonspor'a forvet transferinde 2 müjde birden! Fırtına kopacak

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, istediği sonuçları almayı başaramamış ve şu ana kadar sadece 1 galibiyet elde etmişti. Bordo mavililer, zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak ve iddialı bir konuma gelebilmek adına transfer çalışmalarına başladı. Eksik bölgelerin tamamlanmak istediği ocak ayı için harekete geçildi. Ayrıca Fırtına'ya iki güzel haber de var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:44
Trabzonspor’a forvet transferinde 2 müjde birden! Fırtına kopacak

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Şampiyonluk iddiasıyla yaptığı transferlerle sezona giren ancak istenilen skorları elde edemeyen Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği yaşanmış, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldıktan sonr Şenol Güneş göreve getirilmişti.

Deneyimli teknik direktörle toparlanacağına inanan Fırtına, şu ana kadar aldığı tek galibiyeti de Güneş ile hanesine yazdırdı. Kadronun toparlanması ve üst sıralara oynayabilmesi için takviyelere ihtiyacı bulunduğunu gözlemleyen teknik heyet ve yönetim yaptığı görüşmelerde mevkileri belirledi.

Simon Banza Trabzonspor'da 3 gol attı. [Trabzonspor Resmi İnternet Sitesi]Simon Banza Trabzonspor'da 3 gol attı. [Trabzonspor Resmi İnternet Sitesi]

BANZA'YA PARTNER ARANIYOR

Bu sezon gol yollarında etkili olmayı başaramayan Trabzonspor'da forvet mevkisine takviye yapılacak. Demokratik Kongolu futbolcu son 2 karşılaşmada 3 gol atarak bordo mavililere 3 puanlık katkı sağlamayı başarmıştı.

Ancak kendisinin yalnız kalması ve kiralık kontratının 1 senelik olması nedeniyle yeni arayışları başladı. Listede uzun süredir yer alan iki futbolcu bulunuyor ve güzel haberler de geldi.

Ebere Paul Onuachu geçen sezon attığı gollelre adından söz ettirmişti. [Transfermarkt]Ebere Paul Onuachu geçen sezon attığı gollelre adından söz ettirmişti. [Transfermarkt]

GELMEK İSTİYOR

Geride kalan senede Trabzonspor formasını tıpkı Banza gibi kiralık olarak terleten Paul Onuachu, transfer sezonunun bitmesinin ardından Southampton'da kalmıştı.

Bordo mavili ekibe gelmek adına kulübüne çok baskı yapan Nijeryalı dev forvet, yeniden Karadeniz temsilcisinde forma giymek istediğini iletmişti. Yönetim, Şenol Güneş işe yapacağı görüşme sonrasında karar verecek.

Trabzonspor’a forvet transferinde 2 müjde birden! Fırtına kopacak

Gift Orban Lyon'da kadro dışı kaldıGift Orban Lyon'da kadro dışı kaldı

KADRO DIŞI KALDI

Fırtına'nın gündemindeki bir başka isim ise Gift Orban. Yaz tescil döneminin son saatlerine kadar Lyon ile temasını koparmayan yönetim, bu süreci olumlu noktalayamamıştı.

Fransız temsilcisinde forma giymeye devam eden Nijeryalı golcü, Galatasaray'dan kiralık giden Wilfried Zaha ile birlikte kadro dışı bırakıldı. Bu da pazarlıkta el kolaylaştıracak bir durum.

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