Şampiyonluk iddiasıyla yaptığı transferlerle sezona giren ancak istenilen skorları elde edemeyen Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği yaşanmış, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldıktan sonr Şenol Güneş göreve getirilmişti.

Deneyimli teknik direktörle toparlanacağına inanan Fırtına, şu ana kadar aldığı tek galibiyeti de Güneş ile hanesine yazdırdı. Kadronun toparlanması ve üst sıralara oynayabilmesi için takviyelere ihtiyacı bulunduğunu gözlemleyen teknik heyet ve yönetim yaptığı görüşmelerde mevkileri belirledi.