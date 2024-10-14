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Tarık Biberovic'ten Elijah Bryant'a yanıt geldi!

EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga eden Elijah Bryan ile Tarık Biberovic oyundan ihraç edilmişti. Kavgaya ilişkin açıklama yapan Bryant'a Biberovic'ten yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:40 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:40
Tarık Biberovic’ten Elijah Bryant’a yanıt geldi!

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Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i mağlup ettiği EuroLeague maçına Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in kavgası damga vurmuştu. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Elijah Bryant'a Tarık Biberovic'ten cevap niteliğinde paylaşım geldi.

BRYANT NE DEMİŞTİ?

Elijah Bryant açıklamasında, "Tarık Biberovic ve ben yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kalkmaya çalıştım ve o da tekmeleyerek karşılık verdi. Kolumda morluklar bıraktı. Tarık Biberovic'i ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Yaptıklarım ayağa kalkabilmek içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'ın kavga anı. (AA)Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'ın kavga anı. (AA)

BIBEROVIC'TEN BRYANT'A CEVAP

Bryant'ın açıklamasına cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunan Biberovic, "Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum. Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim. Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim." dedi.

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