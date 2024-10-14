İbrahim Hatipoğlu’ndan flaş sözler: Icardi, Rafa Silva ve Osimhen!

İbrahim Hatipoğlu Bankalar Birliği'nden çıkmak istediklerini söyledi. [AA]

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları

HEDEF BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNU SIFIRLAMAK

"Galatasaray'ın geleceği parlak, Florya olsa da olmasa da... Sadece bir an önce finansal bağımsızlığı kazanması anlamında Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ın orada yaklaşık 62 dönümlük arazisi var. Adnan Polat başkanımız burada komisyonun başkanlığını yapıyor. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödeyip finansal bağımsızlığını kazanması önemli.

Zaten çok vakit var. Projenin devreye alınması, geriye dönüşmesi en az birkaç yıl içinde mümkün. Kemerburgaz'da 14.500 metrekarelik bir tesis yapılıyor. Florya'da mevcut tesislerimizde çalışmalarımmızı sürdürüyoruz. İnşaatla ilgili çok az detay kaldı. Burada sayın Okan Buruk'un da fikirleri doğrultusunda çok uzatma olmadan, Galatasaray artık Kemerburgaz'da çalışmalara başlayacaktır."

ÇOK KONUŞULAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

"14 milyon Euro 2 yıllık sadece sırt sponsorluğuyla ilgili değildi. Bu basketbol ve diğer branşları da kapsayan bir paketti. Burada yıllık 7 milyon Euro sadece Futbol takımı sırt sponsorluğu için değildi. TFF'den sponsorluğu onaylamanız gerekiyor. Bir anlaşma yaptık ve mahsurları ortaya çıkınca süratle askıya alındı. Sonrasında sözleşme feshedildi."

KARABORSA İÇİN YARGI YANITI

"Karaborsa olayı yargıda olan bir süreç. Orada tüm detaylar ortaya çıkacaktır. Eğer Galatasaray'a bir zararı varsa tek kuruşuna kadar başkanımız takipçisi olacaktır."

JELET'İN SON DURUMU

"Jelert'in oynamamasıyla ilgili eleştiriler olabilir ama biz ona inanıyoruz. Son derece iyi bir oyuncu. Adaptasyonu sonrası bu takımın önemli bir oyuncusu olacağına şüphemiz yok. Bugün Icardi'yi bile eleştirmeye çalışıyor bazı kesimler. Eleştiriler insanlara pozitif yansımalı. Herkes haklı ve doğru eleştirileri takip edip buradan çıkarımda bulunuyor. Yeter ki bunlar hakaret boyutuna inmesin."