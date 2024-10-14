Tehlike çanları çalıyor! Süper Lig’in transfer bilançosu 200 milyon Euro ekside

Türk futbolunun sorunları dağ gibi. Tabii ki kısa süre içinde tüm problemlerden kurtulmak imkansız. Ancak bir yerden de başlamak gerekiyor. Daha doğrusu sorunları önem sırasına göre belirleyip, bir yol haritası çizmeye ihtiyacımız var. Süper Lig şu anda ne yazık ki kalite olarak Avrupa'nın en iyi 8 liginden birisi değil. Ya da şöyle demek daha doğru olur; Avrupa'nın en çekici veya cazibesi yüksek 8 ligi arasında yokuz. Ancak işin ekonomi kısmına baktığımızda veriler bize başka bir şey söylüyor. Özellikle son 4-5 yılda hem bonservis ücretleri hem de maaş ödemeleriyle 5 büyük ligi bile zorlar duruma geldik.