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Resmen açıklandı: İzlanda - Türkiye maçı oynanacak!

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesi ortaya çıkan olumsuz hava koşulları ve zemin nedeniyle dünden bu yana yapılan görüşmeler ve incelemelerin ardından UEFA tarafından mücadelenin oynanmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:39
Resmen açıklandı: İzlanda - Türkiye maçı oynanacak!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ve oynadığı 3 karşılaşmadan 7 puan çıkaran millilerimiz, İzlanda ile kozlarını paylaşacaktı. Ancak başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelenin hava koşulları nedeniyle ertelenmesi gündeme geldi.

Karşılaşmanın oynanacağı hakkında yapılan görüşmeler ve incelemelerin ardından UEFA karşılaşmanın oynanmasına karar verdi.

Laugardalsvöllur Stadı'nın güncel görüntüsü. (X)Laugardalsvöllur Stadı'nın güncel görüntüsü. (X)

İzlanda basınında çıkan haberlerde Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı, geride kalan gecede çok fazla don olursa maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekilmişti. UEFA yetkilisinin dün İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de toplantıya dahil oldu ve görüşlerini bildirdi.

Ceyhun Kazancı, İzlanda maçına ilişkin açıklama yaptı. (AA)Ceyhun Kazancı, İzlanda maçına ilişkin açıklama yaptı. (AA)
"YÜZDE 51 İHTİMAL"

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." ifadelerini kullanmıştı.

Resmen açıklandı: İzlanda - Türkiye maçı oynanacak!

Maçın oynanması planlanan stat. (X)Maçın oynanması planlanan stat. (X)

MAÇ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, bu akşam İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın, saatinde oynanacağını, UEFA'nın herhangi bir erteleme kararı vermediğini açıkladı.

UEFA açıkladı: İzlanda Türkiye maçı oynanacak!

UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi.

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