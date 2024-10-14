Resmen açıklandı: İzlanda - Türkiye maçı oynanacak!

Laugardalsvöllur Stadı'nın güncel görüntüsü. (X)



İzlanda basınında çıkan haberlerde Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı, geride kalan gecede çok fazla don olursa maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekilmişti. UEFA yetkilisinin dün İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de toplantıya dahil oldu ve görüşlerini bildirdi.