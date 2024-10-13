Potanın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Galatasaray’ı 82-73 yendi

Bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktıkları maçlarda yenilmeyen Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring kozlarını paylaştı. Derbide ilk çeyreği önde tamamlayan sarı kırmızılılar, sonraki periyotlarda üstünlüğünü koruyamadı.
Zaman zaman çift hanelere ulaşan farkın ardından Kanarya, parkeden 82-73'lük skorla galip ayrıldı.
NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Metro Enerji Salonu'nda karşılaştı. [AA]
FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING MAÇININ SKORLARI
1. ÇEYREK: Fenerbahçe: 16-18 :Galatasaray
2. ÇEYREK: Fenerbahçe: 42-38 :Galatasaray
3. ÇEYREK: Fenerbahçe: 62-51 :Galatasaray
4. ÇEYREK: Fenerbahçe: 82-73 :Galatasaray