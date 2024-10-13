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Potanın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Galatasaray'ı 82-73 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. İlk ç eyreği rakibi karşısında 18-16 geride tamamlayan sarı lacivertliler, mücadeleden 82-73 galip ayrılmayı başardı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 19:11 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:38
Potanın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Galatasaray’ı 82-73 yendi

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Bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktıkları maçlarda yenilmeyen Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring kozlarını paylaştı. Derbide ilk çeyreği önde tamamlayan sarı kırmızılılar, sonraki periyotlarda üstünlüğünü koruyamadı.

Zaman zaman çift hanelere ulaşan farkın ardından Kanarya, parkeden 82-73'lük skorla galip ayrıldı.

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Metro Enerji Salonu'nda karşılaştı. [AA]NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Metro Enerji Salonu'nda karşılaştı. [AA]

FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING MAÇININ SKORLARI

1. ÇEYREK: Fenerbahçe: 16-18 :Galatasaray
2. ÇEYREK: Fenerbahçe: 42-38 :Galatasaray
3. ÇEYREK: Fenerbahçe: 62-51 :Galatasaray
4. ÇEYREK: Fenerbahçe: 82-73 :Galatasaray

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