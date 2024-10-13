Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!

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Jayden Oosterwolde, maaşında bir artış talep etmek üzere menajeri Maria Branco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı isim, şu anda yıllık yaklaşık 850 bin Euro kazanıyor. Oyuncunun diğer yabancı oyuncularla benzer bir seviyede maaş almak istediği ifade edildi. Bu süreçte, kulüpte zam talebinde bulunan tek oyuncu Oosterwolde. Kulübün bu isteğe nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Jayden Oosterwolde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 23 yaşındaki futbolcunun, başarılı performansı talebin arkasındaki ana nedenlerden biri. Oosterwolde maçlarda genellikle ofansif ve defansif yönlerini dengeli bir şekilde kullanıyor. Pas yeteneği ve top kontrolü ile güvenli oynayan savunmacı, tehlikeli anlarda doğru yerde bulunuyor. Genel olarak, agresif bir oyun tarzı sergilediği de göze çarpan bir olay.