Montella’nın santraforsuz oyununu TAKVİM’in usta yazarları yorumladı

Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İlker Yağcıoğlu "Montella'nın o bölgeye koyup oynatacağı bir futbolcuyu göremiyorum ben" derken; Oktay Derelioğlu ise Hırvatistan maçındaki galibiyetin işi buralara getirdiğinden bahsetti. Evren Turhan, santrafor alternatiflerinin denenmesi gerektiğinin altını çizerken; Ulaş Özdemir de "Kalabalık savunmalarda sıkıntı yaşanıyor" dedi. Bu sorun, Türk futbolunun uzun süredir tartıştığı bir konu. Barış Alper Yılmaz'ın bu bölgede oynaması oyuncunun da eleştirilmesine neden oluyor. Montella'nın bu kararı yorumcular tarafından tartışılıyor. Farklı forvet alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiği tavsiyeleri var. Bizim Çocuklar'da gençlere şans verilmesinin uzun vadede faydalı olabileceği düşüncesi yok. Çünkü o bölgede oynayacak oyuncunun sadece santrafor olması yeterli değil.