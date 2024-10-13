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Montella'nın santraforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı

İlker Yağcıoğlu, Barış Alper’in 9 numara oynamasını büyük sorun olarak ifade ederken; Oktay Derelioğlu ise Montella’nın ayıbı olarak yorumladı. Bitiriciliğin olmadığını söyleyen Ulaş Özdemir, Cenk Tosun’u işaret etti. Evren Turhan da kenar oyuncuların forvet olmaması gerektiğini savundu.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:00
Montella’nın santraforsuz oyununu TAKVİM’in usta yazarları yorumladı

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Milli Takım'da forvetsiz olarak maça çıkılması spor otoriteleri tarafından eleştiriliyor. Takvim yazarları; İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir, Ay-Yıldızlı ekipteki forvet hattı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İlker Yağcıoğlu "Montella'nın o bölgeye koyup oynatacağı bir futbolcuyu göremiyorum ben" derken; Oktay Derelioğlu ise Hırvatistan maçındaki galibiyetin işi buralara getirdiğinden bahsetti. Evren Turhan, santrafor alternatiflerinin denenmesi gerektiğinin altını çizerken; Ulaş Özdemir de "Kalabalık savunmalarda sıkıntı yaşanıyor" dedi. Bu sorun, Türk futbolunun uzun süredir tartıştığı bir konu. Barış Alper Yılmaz'ın bu bölgede oynaması oyuncunun da eleştirilmesine neden oluyor. Montella'nın bu kararı yorumcular tarafından tartışılıyor. Farklı forvet alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiği tavsiyeleri var. Bizim Çocuklar'da gençlere şans verilmesinin uzun vadede faydalı olabileceği düşüncesi yok. Çünkü o bölgede oynayacak oyuncunun sadece santrafor olması yeterli değil.

Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İLERİ BÖLGEDE PROBLEM VAR
Milli Takım'da 9 numara problemi var bence. Montella'nın o bölgeye koyup oynatacağı bir futbolcuyu göremiyorum ben. Dolayısıyla İtalyan teknik adam, takımdaki diğer futbolculardan skora katkı bekliyor. İspanya 2 Avrupa ve 1 kez Dünya Kupası kazandığında forvetsiz oynamıştı hatırlayın. 2008; 2010 ve 2012 yıllarında gerektiğinde golcüsüz oynanmıştı. Fabregas bile ileri bölgede gol yollarında bir fırsat arıyordu.
İLKER YAĞCIOĞLU

Montella’nın santraforsuz oyununu TAKVİM’in usta yazarları yorumladı

Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TERCİHLER ÇOK YANLIŞ
9 numara sorunu yok. Ay-Yıldızlı takımın hocası üretmelidir. 80 milyon içerisinde 9 numara bulunamıyorsa bu teknik direktörün ayıbıdır. Barış Alper konusuna gelince oynamamalı 9 numara. Bu çocuğun bölgesi burası değil. Hırvatistan maçında alınan galibiyet ve attığı gol işi buralara getirdi. Oynamayacağını 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zaten gösterdi. Benim görüşüm budur. Kadro seçimini de anlamıyorum.
OKTAY DERELİOĞLU

Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Montella'nın santrforsuz oyununu TAKVİM'in usta yazarları yorumladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HOCA KARARI DURDURMALI
Barış Alper'in orada oynaması doğru değil. Bu karar onun da performansını olumsuz etkiliyor. Bu Barış'ın spor otoriteleri tarafından eleştirilmesine neden oluyor. Başkası oynamalı Milli Takım'da 9 numara. Bu bölgede oynamak kolay iş değil. Montella'nın kenar oyuncularını forvet yapma sevdasından vazgeçmesi lazım. Santrafor alternatiflerinin denenmesi lazım. Hocanın taktik anlayışına bağlı olarak farklı golcüler oynayabilir.
EVREN TURHAN

Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Barış Alper Yılmaz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BİTİRİCİ GOLCÜ GEREKİYOR
Enes Ünal'ın sakatlığı sonrasında daha çok forvetsiz bir oyunu tercih ediyoruz. Barış Alper Yılmaz, 9 numarada asla kalıcı olamaz. Barış, fiziksel özellikleri ve dinamizmiyle öne çıksa da net forvet değil. Onun hız ve enerji temelli oyunu, klasik bir 9 numara görevine uygun değil. Ancak Türkiye'nin hala doğal bir bitiriciye ihtiyaç duyduğu açık. Kim olabilir sorusunun cevabı; Enes dönene kadar şimdilik Umut Bozok, Cenk Tosun veya Yusuf Demir. ULAŞ ÖZDEMİR

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