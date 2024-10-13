Kanarya’ya 5 dakika yetti! Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-0 yendi

Fenerbahçe 6'da 6 uaptı [Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesi]

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen iki ezeli rakipten Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15 puanla zirvede yer alıyordu. Galatasaray'ın 2 maçı eksikti ancak 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Oynanan derbide sarı kımırızlılar ilk kez yenilgi tattı. Kanarya ise yoluna kayıpsız devam etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsbakada perde 62'inci dakikada Ümran'ın golü ile açıldı. 67'de ise fark ikiye çıktı ve skor 2-0 olarak tayin edildi.