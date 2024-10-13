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Kanarya'ya 5 dakika yetti! Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 yendi

Kadınlar Süper Ligi'nin 6'ıncı haftasıdna Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı lacivertliler, ezeli rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yzdırdı ve 6'ıncı haftada da puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:05
Kanarya’ya 5 dakika yetti! Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-0 yendi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinden 2-0'lık sonuçla sarı lacivertliler oldu.

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Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen iki ezeli rakipten Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15 puanla zirvede yer alıyordu. Galatasaray'ın 2 maçı eksikti ancak 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Oynanan derbide sarı kımırızlılar ilk kez yenilgi tattı. Kanarya ise yoluna kayıpsız devam etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsbakada perde 62'inci dakikada Ümran'ın golü ile açıldı. 67'de ise fark ikiye çıktı ve skor 2-0 olarak tayin edildi.

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