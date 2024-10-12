Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Söz konusu tabloda tüm borç ve yükümlülüklerin yer almasına rağmen 14 milyar lira değerindeki gayrimenkuller ile yaklaşık 2,8 milyar lira tahmin edilen futbolcu bonservis bedelinin olmadığını aktaran Özbek, "Tüzüğümüz gereği hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre toplam varlıklarımız 21,5 milyar lira, toplam yükümlülüklerimiz ise 13,7 milyar liradır. Dolayısıyla varlıklarımız, yükümlülüklerimizden 7,8 milyar lira daha fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaklaşık yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk kez azaldı. Borcu 2,4 milyar liraya düşürdük. Günümüz ekonomik koşullarında bir başarı gösterdik. Finansal borçlarımız yaklaşık 70 milyon avro seviyesinde. Bu vesileyle tüm döviz kredilerimizi liraya çevirmemizi sağlayan merhum Mustafa Cengiz başkanıma ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha yolun başındayız. Finansal disiplini en iyi şekilde sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Uzun süre sonra hem konsolide hem de Sportif AŞ'de özkaynağımızı pozitife çevirmiş durumdayız."

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi (İHA)



KARABORSA BİLET İDDİALARI VE FORMA SIRT SPONSORLUĞU

Dursun Özbek, son dönemdeki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suçlu varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Geçen sezon için kombine ve günlük bilet satışıyla ilgili bilgi veren Özbek, "Stadımızın toplam 53 bin 978 kişilik kapasitesi mevcut. Satılabilir toplam koltuk sayısı 50 bin 168'dir. Geçen sezon bunların 41 bin 614 tanesini kombine bilet olarak sattık. Tüm satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554, kulübe devredilen kombine koltuk ortalaması 6 bin 166. Yani maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama 14 bin 720'dir. Bunların ortalama 11 bin 458'i Passolig üzerinden yapılıyor. Kulüp tarafından ise ortalama bin 549 koltuk satıldı." diye konuştu.

Kulübün kimlere bilet sattığını listeleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var. Söz konusu yakıştırmalarla ilgili bize bilgi ve belgeler ulaşması halinde olayları ve failleri tespit etmek çok kolay. Bu yapılanlara 'dedikodu' diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Ellerindeki bilgi ve belgeyi sorduğumda duyum olduğu söyleniyor. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizlerden bu konuda sabırlı olmanızı istiyorum. Konuyu son derece önemsiyoruz ve bunun üzerine gitmekte kararlıyız. Hukuki süreç haricinde bir firma ile rapor oluşturması için anlaştık. Denetim kurulumuz da bağımsız incelemelerini yürütüyor. Karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konu, hem yönetim kurulu hem de camiamız için çok önemli. Gereken bütün araştırmaları yapıyoruz. Ayrıca hukuki başvuruları da gerçekleştirdik. Bu konu konuşuldukça Galatasaray zarar görmektedir. Biraz sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın yürüttüğü çalışmalar nihayete ermek üzeredir. Onun sonucuna göre bunu tartışıp konuşmamız gerek. Bazı söylemler hem Galatasaray'a hem de etik değerlere yakışmamaktadır. Kimsenin endişesi olmasın bir suçlu varsa cezasını çekecektir."

Özbek, tartışılan forma sırt sponsorluğuyla ilgili, "Sözleşme imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de sözleşme imzalayan dijital spor haber portalı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yazılı onay aldık. Birtakım iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonrasında TFF izni iptal edince biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmesin. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. " diyerek sözlerini tamamladı.

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ BU"

"Sabah 10'dan beri herkes düşüncelerini özgürce konuştu. Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Fikri hür, vicdanı hür bir Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bizler, sizlerin emanetinizi taşıyoruz. Zerre kadar endişeniz olmasın. Kendi malımızdan daha fazla sahip çıkmak üzere gereken her şeyi yapıyoruz. Karaborsa bilet konusunda birçok konuşmacı masumiyet karinesini vurguladı. Biraz sabırlı olun. Hukuka aksettiği için olayı çok sıkı takip ediyorum. Açılış konuşmasında da olduğu gibi taksire giren birisi varsa, gereğini yapacağımdan şüpheniz olmasın."