Galatasaray’dan Osimhen kararı! Derbide oynayacak mı?

Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı devam eden Osimhen 'in 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbiye özel olarak hazırlandığı bilgileri gündemde.

Osimhen'in Beşiktaş derbisine kadar dinlendirilmesi planlanıyor. (AA)

RİSKE EDİLMEYECEK



Bu durum Galatasaray'ın zorlu maç için elini güçlendirebilir. Nijeryalı golcünün sahada olması takımın hücum gücünü olumlu olarak etkiliyor.



Sarı-Kırmızılı forvetin, 19 Ekim'de Antalyaspor ve 23 Ekim'de IF Elfsborg ile oynanacak maçlarda riske edilmeyeceği belirtildi.