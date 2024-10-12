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Galatasaray'dan Osimhen kararı! Derbide oynayacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli aranın ardından sahalara dönmesi planlanan yıldız golcünün sakatlığı uzadı. Aslan, bu doğrultuda Osimhen ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:10
Galatasaray’dan Osimhen kararı! Derbide oynayacak mı?

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Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Sakatlığının ardından Rigas ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Nijeryalı yıldız oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının kadrosuna alınmadı.

Osimhen Kasımpaşa maçında sakatlandı. (AA)Osimhen Kasımpaşa maçında sakatlandı. (AA)
DERBİDE SAHADA

Sarı kırmızılı sağlık heyeti, sakatlığı devam eden Osimhen'in 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 28 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin hızlandığı ve derbiye özel olarak hazırlandığı bilgileri gündemde.

Osimhen'in Beşiktaş derbisine kadar dinlendirilmesi planlanıyor. (AA)Osimhen'in Beşiktaş derbisine kadar dinlendirilmesi planlanıyor. (AA)
RİSKE EDİLMEYECEK

Bu durum Galatasaray'ın zorlu maç için elini güçlendirebilir. Nijeryalı golcünün sahada olması takımın hücum gücünü olumlu olarak etkiliyor.

Sarı-Kırmızılı forvetin, 19 Ekim'de Antalyaspor ve 23 Ekim'de IF Elfsborg ile oynanacak maçlarda riske edilmeyeceği belirtildi.

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