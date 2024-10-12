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Joel Matip emekli oldu!

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Joel Matip, emeklilik kararı aldı. 33 yaşındaki futbolcu, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 18:38
Joel Matip emekli oldu!

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da sezonu tamamlayan ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Almanya'da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarının ardından 2009 yılında A Takıma yükselen Matip, 7 sezonluk Schalke macerasının ardından 2016 yaz transfer döneminde Liverpool'a imza attı. O dönemde Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp'un Liverpool'u çalıştırması tercihinde önemli pay sahibi olurken, kırmızı forma altında birçok başarı yakaladı.

Kamerunlu futbolcu İngiliz ekibinin formasını 201 kez terletti ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Matip, 8 sezon geçirdiği kulübünde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 kez de İngiltere Süper Kupa (Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

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