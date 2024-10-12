Galatasaray’da kritik gün | Dursun Özbek terleyecek! Yönetim ibraya sunulacak

Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, karaborsa bilet satışından menfaat elde eden yöneticilerin bulunduğu iddiası, tartışmalı sponsorluk gibi konulara ilişkin olarak mevcut yönetimi eleştiriyordu.

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur

Daha önce iki kez başkan adayı olan ve Dursun Özbek'e de rakip olmuş Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı.

Diğer yandan son divan kurulu toplantısında Taner Aşkın gibi bazı üyeler eleştirilere rağmen ibrasızlığın Galatasaray'ı çıkmaza sokacağı yönünde görüş bildirdi. Bu yüzden toplantının sert geçeceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da genel kurula katılması; genel kuruldan sonraki süreçte de bir basın toplantısıyla açıklamalar yapması bekleniyor.