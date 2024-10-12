Eşref Hamamcıoğlu’dan Dursun Özbek’e sert sözler!

Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık seçimlerinde Dursun Özbek ve Burak Elmas'a kaybetmişti. (AA)



"BORCUMUZ 25 MİLYAR LİRA! BANKA SIFIR KASA SIFIR"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Mali Durum iç açıcı değil. Denetleme kurulu raporunda var, borcumuz 25 milyar liradır. Borç alacak farkı 286 milyon dolar. Konsolide olarak beyan edilen kar 5.2 ama bunun enflasyon düzeltmesini yapınca rakam tam tersi. Enflasyon düzeltmesi ve gayrımenkul değerlendirmesinin kara yansımasıyla ilgili ilave yorumum da şudur; bu siyasi iradenin çıkardığı vergi tuzağıdır. Karınızı fiktif olarak artırıyorsunuz ve bunun üzerinden vergi vereceksiniz. Esas faaliyet konusundan zarar eden işletmeler yaşayamazlar, bu çok net. Ciromuzu artırmışız ama arttırdıkça zararımız artmış. Bunu çok dikkatli okumak lazım. Amasız fakatsız lakinsiz bu gerçekle yüzleşelim; Galatasaray'da kar falan yok. Çok önemli bir teori var; profit eşittir opinion cash reality. Cash paramız var mı, yok. Bakın hesaplara banka sıfır, kasa sıfır. 5.2 para kazandıysak hakikaten Florya'yı satmaya gerek yok."



"KİMLERDEN TEKLİF ALDINIZ!"



"Stadyum isim sponsorluğu için yıllık 213 milyon, yanlış hatırlamıyorsam, para aldık dediniz. Bu parayı yüzde 45'le kırdırdığınızı neden söylemiyorsunuz? Kimlerden, hangi faktoring firmalarından teklif aldınız?"



"KARABORSA BÜYÜK BİR LEKEDİR, TEMİZLENİNCEYE KADAR..."



"Maalesef ve maalesef artık Galatasaray, son zamanlarda skandallarla anılır olmuştur. Karaborsa rezaletini yaşadık. Kimse karaborsa olmadığını iddia edemez, olmuştur. Çünkü, karaborsayı düzenleyenler artık ayaklarını gazdan çektiler ki her maçtan 10 dakika önce bile bilet bulunuyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bunla yüzleşmemiz lazım. Yönetim kurulu üyelerinden hiç kimsenin buna dahil olduğuna inanmıyorum, iftiraya uğramalarına gönlüm el vermiyor. Onları müdafaa etmesi gereken kendileri değil sayın başkandır. Şeffaf olarak paylaşacaktı. Olağanüstü divan toplantısı yapıldı, ne çıktı Allah aşkına? TV yayınlarını gösterdi Sayın Başkan, onu itham eden öyle söylemedim, böyle söyledim, belgeler var vermem dedi. İş ortada kaldı. O arkadaşlar, divandan çıkıp kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldılar çocuk gibi. Bunu hak etmiyorlar ki. Bizim şeffaf iletişim olsaydı, genel kurulu üyeleri olarak onları basın önünde, rakipler önünde aslanlar gibi müdafaa ederdik. Kol kırılır yen içinde kalır, yok öyle bir şey. Hiç kimse karaborsa konusunu normalleştirmeye çalışmasın. Bu Galatasaray'ın üzerinde büyük bir leke olarak kalacaktır temizleninceye kadar. Bunu önce yöneticiler, sonra biz temizleyeceğiz."