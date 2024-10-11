Transferi harika olur! İngiltere’den Bright Osayi-Samuel açıklaması

Kanarya'da ocak ayı bir hayli hareketli geçecek. Gelmesi kadar gitmesi de gündemde olan futbolcular söz konusu. O isimler arasında Bright Osayi-Samuel de bulunuyor. Yıldız sağ bek ile ilgili olarak transfer açıklaması geldi.

Bright Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle bu sezon istediği performansı gösteremedi. [AA]

İngiliz teknik direktör Carlton Palmer, adı Championship takımlarından Norwich City ile anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde iyi bir tercih olacağını söyledi.

Palmer, "Fenerbahçe'de bek oyuncusu olarak oynamaya başladı ama Queens Park Rangers'ta sağ kanatta oynuyordu. Eğer onu transfer edebilirlerse, bence bu Norwich için harika bir hamle olur. Türkiye'ye gittiğinden bu yana kupa kazandı ve sürekli ligin zirvesi için mücadele ediyor. Tecrübeli bir oyuncu, iki pozisyonda oynayabiliyor, bu da kulüp için iyi olur. Ancak transfer ödeyecekleri paraya da bağlı. Norwich'in ligde yedinci sırada olduğu düşünülürse bu harika bir iş olabilir." diye konuştu.