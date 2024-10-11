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Beşiktaş'a Paulista'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Paulista'dan kötü haber geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:01
Beşiktaş’a Paulista’dan kötü haber!

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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu netlik kazandı.

Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki stoperin, 20 Ekim'de oynanacak Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

GAZİANTEP MAÇINDA SAKATLANDI

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.

Gabriel Paulista, Samsunspor mücadelesinde de darbeye bağlı bir sakatlık yaşamış, devre arası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncu, sakatlığını ç

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