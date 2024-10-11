Fenerbahçe’ye Arda Güler bonusu!

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'ye en fazla bonservis kazandıran oyuncu konumunda. (AA)

19 yaşındaki futbolcu Real Madrid'de kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.



Real Madrid, Arda Güler'in 15 maçta daha forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta forma giydi.



19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.