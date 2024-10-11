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Fenerbahçe'ye Arda Güler bonusu!

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla geçen ilk sezonun ardından daha fazla süre bulmaya başladı. Milli yıldız, performansını devam ettirmesi halinde Fenerbahçe'ye yüklü bir bonus daha kazandıracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:55
Fenerbahçe’ye Arda Güler bonusu!

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Daha fazla süre almak isteyen Arda Güler'in Real Madrid'de kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilmişti.

Milli futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktör Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, kulüpte kendi adına işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'ye en fazla bonservis kazandıran oyuncu konumunda. (AA)Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'ye en fazla bonservis kazandıran oyuncu konumunda. (AA)
19 yaşındaki futbolcu Real Madrid'de kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.

Real Madrid, Arda Güler'in 15 maçta daha forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta forma giydi.

19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

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