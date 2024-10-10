Kasımpaşa’dan Okan Buruk açıklaması: Karşılığını vermek zorundasın

Serkan Reçber UEFA'da dosyaları bulunmadığını söyledi. [AA]

"EN BÜYÜK DEĞİLİZ AMA EN İYİYİZ"

"Hep söylüyorum ve bu konuda iddialıyım Türkiye'nin en büyük camiası değiliz ama Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz. Çok net söylüyorum kimseyle de kıyaslama çok özel bir ortamda fanusun içinde yaşıyoruz tabiri caizse... Çünkü her türlü fırsatımız var. İnanılmaz imkanlarımız var. Türkiye'nin en iyi tesisindeyiz. Bırakın Türkiye'yi dünyanın en iyi tesisindeyiz. Kim geliyorsa Türkiye'ye Avrupa Ligi maçlarına ya da milli maçlara inanamıyorlar. O yüzden biz patronumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyanın en iyi tesislerinden bir tanesindeyiz. Sadece tesis değil, tesisi çok iyi yapabilirsiniz ama kurallardır orayı işleten. Kasımpaşa Kulübü'nde hiçbir oyuncuya dayalı düzeni göremezsiniz."

"UEFA'DA 1 TANE DOSYAMIZ YOK"

"Bir TL bile hiçbir futbolcumuza şu anda oynayan ve geçmişte oynamış futbolcumuza borcumuz yok. Hiçbir UEFA'da dosyamız yok hiçbir borcumuz bulunmamakta. Böyle olunca da bir güven oluşturuyoruz. Transferde eksiklerimiz var... Eksiklik deyince de yanlış anlaşılmasın. TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinden dolayı transfer limitimiz düşük. Geçen sene sondan ikinciydik bu sene sonuncuyuz limitlerde. Dolayısıyla bu bizim ekonomiden ya da paramızın olmadığından dolayı değil TFF'nin açıkladığı kurallardan dolayı limitimiz düşük. Yeri gelmişken buradan sesleneyim benim borcum yokken, benim dosyam yokken diğer kulüplerin oyuncuya borcu var, UEFA'da dosyası var, Bankalar Birliği'ne borcu var transfer yasağı var ama benden üç kat bütçesi var. Maalesef ülkede hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Biz bunu hissediyoruz. Niye bize bu imkanı sağlamıyorsunuz? Her şey açık ve ortada bunu en iyi TFF biliyor..."

"Ben oyuncuyla konuşabilmeliyim. Ben teknik adamla konuşabilmeliyim. Ben problemi öngörmeliyim. Problem olmadan müdahale etmeliyim. Olduktan ve öldükten sonra benim olmama gerek yok. Kasımpaşa'da hiç idman ve maç kaçırmadım."