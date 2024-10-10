Rafael Nadal tenisi bıraktı!

38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu.
14'ü Roland Garros olmak üzere 22 kez grand-slam kazanan Rafael Nadal, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi