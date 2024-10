Rafael Nadal tenisi bıraktı!

38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu.



14'ü Roland Garros olmak üzere 22 kez grand-slam kazanan Rafael Nadal, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi