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Rafael Nadal tenisi bıraktı!

Tenisin efsane isimleri arasında yer alan Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını açıkladı. İspanyol raket, kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:57
Rafael Nadal tenisi bıraktı!

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38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu.

14'ü Roland Garros olmak üzere 22 kez grand-slam kazanan Rafael Nadal, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı.

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