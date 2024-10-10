Futbol dünyası şokta! Panathinaikos’un yıldızı George Baldock evinde ölü bulundu

Panathinaikos'un Yunan futbolcusundan kötü haber geldi. 31 yaşındaki oyuncu George Baldock, evinin havuzunda ölü bulundu.
Panathinaikos'un Yunan futbolcusundan kötü haber geldi. 31 yaşındaki oyuncu George Baldock, evinin havuzunda ölü bulundu.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: "ŞOKTAYIZ"
Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.
DERBİDE FORMA GİYDİ
Hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şoke eden olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, Yunan basını polisin Baldock'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
12 KEZ MİLLİ OLDU
Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.