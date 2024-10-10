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Futbol dünyası şokta! Panathinaikos'un yıldızı George Baldock evinde ölü bulundu

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos forması giyen George Baldock, evinde ölü bulundu. Yunan polisi, havuzda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Baldock'un intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. İşte futbol dünyasını şoke eden haberin detayları...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:15
Futbol dünyası şokta! Panathinaikos’un yıldızı George Baldock evinde ölü bulundu

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Panathinaikos'un Yunan futbolcusundan kötü haber geldi. 31 yaşındaki oyuncu George Baldock, evinin havuzunda ölü bulundu.

George Baldock'un evinin havuzunda ölü bulundu. (REUTERS)George Baldock'un evinin havuzunda ölü bulundu. (REUTERS)

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: "ŞOKTAYIZ"

Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.

Yunan polisi, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. (REUTERS)Yunan polisi, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. (REUTERS)
DERBİDE FORMA GİYDİ

Hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şoke eden olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, Yunan basını polisin Baldock'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

George Baldock, Yunan milli takımının da formasını giyiyordu. (AFP)George Baldock, Yunan milli takımının da formasını giyiyordu. (AFP)
12 KEZ MİLLİ OLDU

Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.

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