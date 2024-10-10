Futbol dünyası şokta! Panathinaikos’un yıldızı George Baldock evinde ölü bulundu

George Baldock'un evinin havuzunda ölü bulundu. (REUTERS) KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: "ŞOKTAYIZ" Panathinaikos kulübü sosyal medyadan, "Şoktayız, George'umuzu kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Panathinaikos ailesi onun beklenmedik kaybının yasını tutuyor. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." açıklamasını yaptı.

Yunan polisi, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. (REUTERS)

DERBİDE FORMA GİYDİ



Hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Şoke eden olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, Yunan basını polisin Baldock'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.