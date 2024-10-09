İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzalanması halinde maaşına hatrı bsayılı bir zam yapması bekleniyor. [AA]
"FENERBAHÇE'DE KALACAĞINI GÖRÜYORUM"
Deneyimli orta saha oyuncusu için flaş bir açıklama geldi. Eski hocası Mustafa Kaplan, İrfan Can Kahveci hakkında müjdeli haberi verdi. Kaplan, Radyospor'da katıldığı programda; ''İrfan Can Kahveci, küçük oğlumun doğum gününde bir video gönderdi. İletişimimiz hiç kesilmiyor. Ben İrfan'ın Fenerbahçe'de mukavele yenileyeceğini, Fenerbahçe'den ayrılmayacağımı net görüyorum. Ayrıca kendisine şunu söyledim: 'Fenerbahçe'de efsane ol! Fenerbahçeli İrfan olarak anıl. Başka bir takıma gidersen biraz fazla para kazanabilirsin, ama Fenerbahçe forması giymek herkes nasip olmaz' dedim.
Kaptanlık seviyesine geldin. Herkes seni seviyor. Üç kuruş az al, ama kal bir Can Bartu, Lefter gibi efsane ol' dedim. İrfan büyük bir ihtimalle Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak. Ben İrfan'ın sağ tarafta, Maksimin sol tarafta oynaması durumunda Fenerbahçe'nin daha çok kaleye gideceğini düşünüyorum. Bu durumda Dzeko ya da En Neysri daha faydalı olur. Mourinho, İrfan' daha çok süre verirse, Fenerbahçe gole daha yakın oynar'' dedi.