SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de ocka ayı gelmeden transfer hareketliliği başladı. Hem iç hem de dış hamleler için rotasını belirleyen sarı lacivertlilerde bir imza çok yakın. İrfan Can Kahveci kararını verdi Eski hocasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:34 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 20:43
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da da ses getirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek senenin planlarını yapıyor.

Sarı lacivertli ekipte iç ve dış transfer için atılacak adımlar şimdiden merakla bekleniyor. Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında yeni bir sayfa açan Kanarya'da takıma gelecek isimler kadar mevcut futbolcuların durumu da netleşiyor.

Ryan Kent ayrılması bekenen futbolcular arasında bulunuyor. [AA]Ryan Kent ayrılması bekenen futbolcular arasında bulunuyor. [AA]

İKİ İSİM AYRILABİLİR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana fırsat tanımadığı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de ilk yolcunun Levent Mercan olması bekleniyor. Gurbetçi futbolcunun kiralanması gündemde.

Diğer yandan Ryan Kent de yine gönderilebilecek futbolcular arasında bulunuyor.

İrfan Can Kahveci sözleşmesinin son senesinde. [AA]İrfan Can Kahveci sözleşmesinin son senesinde. [AA]

İRFAN CAN KAHVECİ GÜNDEMDE

Takımın önemli futbolcularının da durumu yakından takip ediliyor. O isimlerden biri İrfan Can Kahveci. Başarılı futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratı nedeniyle yönetim bir süredir temas halindeydi. Ancak imzalar henüz atılmaması çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

Özellikle uzun süredir adı Sevilla ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzalanması halinde maaşına hatrı bsayılı bir zam yapması bekleniyor. [AA]Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile sözleşme imzalanması halinde maaşına hatrı bsayılı bir zam yapması bekleniyor. [AA]

"FENERBAHÇE'DE KALACAĞINI GÖRÜYORUM"

Deneyimli orta saha oyuncusu için flaş bir açıklama geldi. Eski hocası Mustafa Kaplan, İrfan Can Kahveci hakkında müjdeli haberi verdi. Kaplan, Radyospor'da katıldığı programda; ''İrfan Can Kahveci, küçük oğlumun doğum gününde bir video gönderdi. İletişimimiz hiç kesilmiyor. Ben İrfan'ın Fenerbahçe'de mukavele yenileyeceğini, Fenerbahçe'den ayrılmayacağımı net görüyorum. Ayrıca kendisine şunu söyledim: 'Fenerbahçe'de efsane ol! Fenerbahçeli İrfan olarak anıl. Başka bir takıma gidersen biraz fazla para kazanabilirsin, ama Fenerbahçe forması giymek herkes nasip olmaz' dedim.

Kaptanlık seviyesine geldin. Herkes seni seviyor. Üç kuruş az al, ama kal bir Can Bartu, Lefter gibi efsane ol' dedim. İrfan büyük bir ihtimalle Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak. Ben İrfan'ın sağ tarafta, Maksimin sol tarafta oynaması durumunda Fenerbahçe'nin daha çok kaleye gideceğini düşünüyorum. Bu durumda Dzeko ya da En Neysri daha faydalı olur. Mourinho, İrfan' daha çok süre verirse, Fenerbahçe gole daha yakın oynar'' dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Türk Telekom
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
CANLI | Lübnan’da çatışmalar yeniden alevlendi! Soykırımcı İsrail sivilleri hedef aldı
MSB görüntüleri paylaştı: Yardımlar Lübnan’a ulaştı operasyon başladı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri Beyrut’a ulaştı
Başkan Erdoğan DEM Parti sorusunu duyunca A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’u işaret etti: Rüya cevabı verdi
Discord’a erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anneden şoke eden itiraf
Google’a karşı tarihi dava! ABD’den arama motoru pazarına düzenleme
SON DAKİKA