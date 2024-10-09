İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da da ses getirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek senenin planlarını yapıyor.

Sarı lacivertli ekipte iç ve dış transfer için atılacak adımlar şimdiden merakla bekleniyor. Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında yeni bir sayfa açan Kanarya'da takıma gelecek isimler kadar mevcut futbolcuların durumu da netleşiyor.