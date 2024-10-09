Güneydoğu ekibi bu sonuçla adını 3. tura yazdırdı.

Şanlıurfa temsilcisi 22'inci dakikada Hamza İpekçi'nin golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında skor değişmedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürdü. Giresunspor 'un rakibi Viranşehir Belediyespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu sezon da Turkuvaz Medya aracılığıyla ekranlara geliyor. [AA]

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalan isimler ve tur atlayan takımlar...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım (Adıyaman FK turladı)

13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki (23 Elazığ FK turladı)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş (Çorluspor turladı)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ (Ağrı 1970 Spor turladı)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler (Sarıyer turladı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş (Niğde Belediyespor turladı)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan (Kelkit Hürriyetspor turladı)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu (Bursa Nilüfer FK turladı)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece (Tire 2021 FK turladı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas (Etimesgut Belediyespor turladı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı (Fatsa Belediyespor turladı)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin (Yalova FK turladı)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik (Amasyaspor turladı)

14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba (Somaspor turladı)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci (Kırklarelispor turladı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan (Ankara Demirspor turladı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı (Belediye Derincespor turladı)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker (Mardin 1969 Spor turladı)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük (Küçükçekmece Sinopspor turladı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz (Bayburt Özel İdarespor turladı)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur (Ergene Velimeşespor turladı)

15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal (Karaman FK turladı)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi (Giresunspor turladı)

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez

14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik