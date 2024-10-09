Beşiktaş’ta dev sorun! Hücum istatistikleri yere çakıldı

İlk 6 maçına göre ortalama maç başına 5 net gol pozisyonuna giren ve 2.35 gol beklentisi yaratan Kartal son 6 maçta ise maç başına ortalama 2,5 pozisyona girip 1.94 gol beklentisi yaratabildi. İlk 6 maçta mücadele başına 7.1 isabetli şut çeken Kartal'ın son 6 maçında ise bu oran 5.3'e geriledi.

Giovanni van Bronckhorst ile ilk 6 maç (Takvim Gazetesi)

Siyah-Beyazlılar buna karşın ilk 6 karşılaşmaya göre maç başına daha çok şut çekip rakip cezasında ise daha çok topla buluştu.