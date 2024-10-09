Karaman’a İzmir’de tek gol yetti! Karaman FK Altay’ı 1-0 yendi

Bu sonuçla Karaman FK adını 3. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu sezon da Turkuvaz Medya aracılığıyla ekranlara geliyor. [AA]

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalan isimler ve tur atlayan takımlar...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım

13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ

14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu

14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik

14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük

14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur

15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez

14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik