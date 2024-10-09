Adıyaman çok farklı! Adıyaman FK Afyonspor’u 5-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Adıyaman'da sürdü. Adıyaman FK evinde Afyonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bir bölümünde üstün götürdü ve ilk yarıda attığı golle sahadan 5-0 galip ayrılarak 3. tura yükseldi.

Güneydoğu temsilcisine galibiyeti getiren isimler Yakup Uzunel, Batuhan Kuru, Mehmet Şahin, Ahmet Eren Aksakal ve İbrahim Mirza Aral oldu

GOLLER

Adıyaman FK: 1-0 : Afyonspor | Yakup Uzunel

Adıyaman FK: 2-0 : Afyonspor | Batuhan Kuru

Adıyaman FK: 3-0 : Afyonspor | Mehmet Şahin

Adıyaman FK: 4-0 : Afyonspor | Ahmet Eren Aksakal

Adıyaman FK: 5-0 : Afyonspor | İbrahim Mirza Aral