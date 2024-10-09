Adıyaman çok farklı! Adıyaman FK Afyonspor’u 5-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Adıyaman'da sürdü. Adıyaman FK evinde Afyonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bir bölümünde üstün götürdü ve ilk yarıda attığı golle sahadan 5-0 galip ayrılarak 3. tura yükseldi.
Güneydoğu temsilcisine galibiyeti getiren isimler Yakup Uzunel, Batuhan Kuru, Mehmet Şahin, Ahmet Eren Aksakal ve İbrahim Mirza Aral oldu
GOLLER
Adıyaman FK: 1-0 : Afyonspor | Yakup Uzunel
Adıyaman FK: 2-0 : Afyonspor | Batuhan Kuru
Adıyaman FK: 3-0 : Afyonspor | Mehmet Şahin
Adıyaman FK: 4-0 : Afyonspor | Ahmet Eren Aksakal
Adıyaman FK: 5-0 : Afyonspor | İbrahim Mirza Aral
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu sezon da Turkuvaz Medya aracılığıyla ekranlara geliyor. [AA]
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte düdük çalan isimler ve tur atlayan takımlar...
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)
15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)
9 Ekim Çarşamba:
13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım
13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki
14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ
14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler
14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş
14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan
14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu
14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece
14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas
14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı
14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin
14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik
14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci
14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan
14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı
14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker
14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük
14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz
14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur
15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal
19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi
10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik