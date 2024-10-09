Alanyaspor Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak! Sürpriz var...

Akdeniz temsilcisi, söz konusu süreçte hazırlık maçı yapacak. Rakibi ise Hull City olacak.

Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak da Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor , milli karşılaşmalaar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Gelecek hafta sonu devam edecek ligler öncesinde hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak turuncu siyahlılar, GAIN Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ardından Antalya'daki kampını sonlandıracak.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın olduğu Hull City , bir kez daha tatilini Antalya'da geçiriyor.

Hull City bir kez daha kamp için Antalya'yı seçti. [AA]

Joao Pedro'nun son durağı Hull City oldu [Hull City resmi internet sitesi]

JOAO PEDRO SÜRPRİZİ

Hull City'nin Antalya'ya gelen kadrosunda bir de sürpriz söz konusu. Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve beklentileri karşılayamadığı için kontratı feshedilen Joao Pereira da İngiliz temsilcisinin kadrosunda yer aldı.

Sambacı yıldız 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı takımıyla Cardiff City ve Queens Park Reading maçlarında süre alamamış, 4-0'lık Norwich mağlubiyetinde son 18 dakika oyuna dahil olmuştu.

Joao Pedro'nun uzun süredir tam randımanlı ve düzenli forma giymemesinden dolayı aradaki açığı kapatmak ve kısa sürede arkadaşlarının seviyesine ulaşmak için çok çalıştığı öğrenildi.