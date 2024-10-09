Sinopspor darmadağın etti! K.Çekmece Sinopspor Altınordu’yu 7-3 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 gollü bir maç geride kaldı. Küçükçekmece Sinopspor evinde Altınordu'yu ağırladı.

İstanbul temsilcisi sahadan 7- 3 galip ayrılarak 3. tura yükseldi.

Turgay Keleş ve Osman Gümüş ile 2-0 öne geçen ev sahibine İzmir ekibi Emir Can Gencel ve Furkan Emin Kaçmaz ile yanıt verdi. Ancak Sinopspor durmadı. Osman bir kez daha sahneye çıktı. 21'de yeniden takımını öne geçirdi. 40'da Hazarhan Karaca farkın bir kez daha iki farka çıkmasını sağladı. İlk yarı b4-2 sona erdi.

İkinci devrede Osman Gümüş 73'üncü dakikada hat-trick yaptı. Mustafa Duru takımının 3. golünü kaybetti. Sinopspor uzatmada Hazarhan Karaca ve Sefer Kanıtemiz ile skoru 7-3 tayin etti.