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Victor Osimhen, Süper Lig'e bu sezon gelen isimler arasındaki en sansasyonel hamle olarak adından söz ettirdi. Her ne kadar şu an 75 milyon Euro değeri bulunsa da o dönem 100 milyon Euro bandındaydı. Napoli'den ayrılması kesinleşen yıldız futbolcuya imza attıran Cimbom, yıldız oyuncunun forma giymesinin ardından hücum katkısıyla mest oldu. Nijeryalı golcü şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

Victor Osimhen performansıyla göz doldurdu. [AA] YİNE İLK İSİM OLACAK Kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Osimhen, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve her defasında aidiyetli bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca performansıyla da kısa sürede Mauro Icardi'nin üzerine çıkmayı başardı. Bunun yanı sıra takımın da ilk forveti konumunda bulunuyor. Sakatlığını atlatmasıyla birlikte ileri uçta görev alması bekleniyor.