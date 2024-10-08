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Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili olarak İtalya'da gündem halen sıcaklığını koruyor. Nijeryalı dev forvet konusunda birçok iddia ortaya atılmakla birlikte transfer sürecine dair çok önemli bir bilgi paylaşıldı. Napoli'nin dünya devine ret yanıtı verdiği açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:22
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama

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Victor Osimhen, Süper Lig'e bu sezon gelen isimler arasındaki en sansasyonel hamle olarak adından söz ettirdi.

Her ne kadar şu an 75 milyon Euro değeri bulunsa da o dönem 100 milyon Euro bandındaydı. Napoli'den ayrılması kesinleşen yıldız futbolcuya imza attıran Cimbom, yıldız oyuncunun forma giymesinin ardından hücum katkısıyla mest oldu.

Nijeryalı golcü şu ana kadar çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

Victor Osimhen performansıyla göz doldurdu. [AA]Victor Osimhen performansıyla göz doldurdu. [AA]

YİNE İLK İSİM OLACAK

Kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Osimhen, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve her defasında aidiyetli bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca performansıyla da kısa sürede Mauro Icardi'nin üzerine çıkmayı başardı. Bunun yanı sıra takımın da ilk forveti konumunda bulunuyor.

Sakatlığını atlatmasıyla birlikte ileri uçta görev alması bekleniyor.

Victor Osimhen son maçında Kasımpaşa'ya 2 gol attı. [AA]Victor Osimhen son maçında Kasımpaşa'ya 2 gol attı. [AA]

GELEN TEKLİFE RET

Osimhen için İtalya'da gündem yine hareketli. Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, yaptığı açıklama ile kariyerinde keskin bir dönüş yaşadığının işaretlerini verdi.

Meluso, o dönem ayrılma fırsatı doğan Osimhen için; "Artık takımın bir parçası olmama arzusunu dile getirmişti. Ben Napoli'ye gelmeden önce bile ona önemli bir teklif iletildi. Ancak De Laurentiis kulübün iyiliğini düşündüğü için bunu dikkate almadı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli'nin rekabetçiliği için yaptı.

Bunun üzerine Türkiye'den Galatasaray'a transfer kararı geldi. Bu geçici bir operasyondu. Çözümü en azından birkaç aylık farklı bir macera ile buldular. Sonrasını ocak ayında göreceğiz." diye konuştu.

25 yaşındaki santrforun adı PSG, Juventus, Chelsea ve Al-Hilal ile geçiyordu.

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