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Kırıkkale'den geçit yok! Kırıkkale FK Zonguldak Kömürspor'u 4-2 yendi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor maçı ile devam etti. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kırıkkale FK, rakibinin 2 golüne engel olamayınca uzatmaya gidildi. Konuk takım, 114'üncü dakikada bulduğu golle tekrar öne geçti. 118'de ise farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 4-2 galip ayrılıp adını 3. tura yükselen takım olarak yazdırdı. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:59 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:11
Kırıkkale’den geçit yok! Kırıkkale FK Zonguldak Kömürspor’u 4-2 yendi

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor kozlarını paylaştı.

Adını 3. tura yazdıran takım Kırıkkale FK oldu. Konuk takım adına golleri Berkay Göçmen, Serhat Tunç, Burak Başkaya ve Osman Arslantaş kaydetti.


MAÇIN GOLLERİ
Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 0-1 | Gol: Berkay Göçmen

Zonguldak Kömürspor 0-1 Kırıkkalespor | Gol: Berkay Göçmen

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 0-2 | Gol: Serhat Tunç

Zonguldak Kömürspor 0-2 Kırıkkalespor | Gol: Serhat Tunç

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 1-2 | Gol: Okan Baydemir

Zonguldak Kömürspor 1-2 Kırıkkalespor | Gol: Okan Baydemir


Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 2-2 | Gol: Ethem Pülgir

Zonguldak Kömürspor 2-2 Kırıkkalespor | Gol: Ethem Pülgir

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 3-2 | Gol: Can Vural

GOL: Can Vural! Zonguldak Kömürspor 2-3 Kırıkkalespor!

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 4-2 | Gol: Burak Başkaya

GOL: Burak Başkaya! Zonguldak Kömürspor 2-4 Kırıkkalespor!


ZTK'DA 2. TUR PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Kilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCUKilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCU
Kilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCU

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım

13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ

14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu

14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik

14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük

14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur

15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez

14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik

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