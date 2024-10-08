Fethiye evinde tuladı! | Fethiyespor Düzcespor’u penaltılarla eledi

Fethiyespor ile Düzcespor kozlarını paylaştı. Kazanan taraf, penaltılarla ev sahibi takım oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı ve milyonları ekran başına kilitlediği Ziraat Türkiye Kupası 'nda 2. tur maçları devam etti.

Fethiyespor evinde tur sevinci yaşadı. [İHA]

MAÇIN GOLLERİ

Fethiyespor: 1-0 :Düzcespor | Nurettin Çakır

Fethiyespor: 1-1 :Düzcespor | Ramazan Özkabak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalacak isimler...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)