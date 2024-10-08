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Fethiye evinde tuladı! | Fethiyespor Düzcespor'u penaltılarla eledi

Turkuvaz Medya'nın yayınclığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda Fethiyespor ile Düzcespor Muğla'da karşı karşıya geldi. Normal süresi karşılıklı atılan ikişer golle 2-2 sona eren mücadelede uzatma dakikalarında da skor değişmedi ve turun galibini penaltılar belirledi. Atışların ardından Fethiyespor 3. tura yükseldi. İşte Fethiyespor - Düzcespor maçında atılan goller...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:42
Fethiye evinde tuladı! | Fethiyespor Düzcespor’u penaltılarla eledi

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Turkuvaz Medya'nın yayınladığı ve milyonları ekran başına kilitlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam etti.

Fethiyespor ile Düzcespor kozlarını paylaştı. Kazanan taraf, penaltılarla ev sahibi takım oldu.

Fethiyespor evinde tur sevinci yaşadı. [İHA]Fethiyespor evinde tur sevinci yaşadı. [İHA]

Kilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCUKilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCU
Kilis Belediyespor - Balıksesirspor : 2-0 | MAÇ SONUCU

MAÇIN GOLLERİ

Fethiyespor: 1-0 :Düzcespor | Nurettin Çakır

Fethiyespor: 1-1 :Düzcespor | Ramazan Özkabak

GOL: Ramazan Özkabak | Fethiyespor: 1-1 :Düzcespor
GOL: Nurettin Çakır | Fethiyespor: 2-1 :Düzcespor
Fethiyespor: 2-2 :Düzcespor | Berkay Ekici
GOL: Berkay Ekici | Fethiyespor: 2-2 :Düzcespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalacak isimler...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)

Ziraat Türkiye Kupssı heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 9 Ekim'de 3 maç daha canlı yayınlanacak. [AA}Ziraat Türkiye Kupssı heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 9 Ekim'de 3 maç daha canlı yayınlanacak. [AA}

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım

13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ

14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu

14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik

14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük

14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur

15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez

14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik

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