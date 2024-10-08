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Cimbom'dan Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç! Lyon Galatasaray 3-0

Ülkemizi UEFA Kadın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, gruplardaki ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahdan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 01:00 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 01:00
Cimbom’dan Şampiyonlar Ligi’ne kötü başlangıç! Lyon Galatasaray 3-0

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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında Lyın ile Fransa'da karşılaştı.

Sarı kımrızılılar rakibine 3-0 yenildi.

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Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Demehin, Eda Karataş, Benan Altıntaş, Ecem Esen, Ebru Topçu, Bakarandze, Catalina Usme, Arzu Karabulut, Andrea Staskova ilk 11'i ile başlayan Cimbom, ilk yarıyı 34'te Kadidiatou Diani ve 45'te Vanessa Gilles'in golleriyle 2-0 geride kapattı.

İkinci devrede Fransız temsilcisi 77'de Kadidiatou Diani ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-0 sona erdi.

Sarı kırmızılılar 17 Ekim Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.

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