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Elazığ'da muhteşem geri dönüş! 23 Elazığ FK Polatlıspor'u 3-2 yendi

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam etti. 23 Elazığ Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı 1926 Polatlıspor'u, 2-0 geriye düşmesine rağmen attığı gollerle 3-2 yendi ve adını 3. tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:46
Elazığ’da muhteşem geri dönüş! 23 Elazığ FK Polatlıspor’u 3-2 yendi

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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Turkuvaz Medya ile ekranlara geliyor. 2. tur mücadelesinde 23 Elazığ Futbol Kulübü, Polatlı 1926 Spor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak 3. tura yükseldi.

Karşılaşmada İbrahim Alan 16 ve 61'de attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak 84'ten sonra Elazığ fırtınası esmeye başladı.

84'te Mert Sadık Kurt, bordo beyazlılar için perdeyi açarken Güney Sağır mücadeleyi uzatmaya götürdü. Mert Kurt 97'de, Elazığ'a turu getiren isim oldu.

23 Elazığ FK bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.

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