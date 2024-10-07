Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 EKİM SALI

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur