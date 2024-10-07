Pogba’ya dev müjde!

Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba
'ya müjde geldi.
CAS
, Fransız yıldızın cezasının 4 yıldan 18 aya düşürüldüğünü duyurdu. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.
Pogba'nın Juventus ile sözleşmesi devam ediyor. (AFP)
31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus
'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan
ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.